Un chien au passé difficile se mure dans le silence pendant 6 ans, jusqu’à ce qu’il parvienne enfin à panser ses blessures (vidéo)

L’histoire de Scooby commence en Californie, il y a une dizaine d’années, rapporte le Mirror. Malgré lui, ce canidé était mêlé à un réseau de combats de chiens illégal dès son plus jeune âge.

Promis à un destin tragique

Il sera heureusement sauvé des griffes de ses bourreaux par des policiers, qui le confieront ensuite à un refuge. Malheureusement, le profil de Scooby était si particulier que personne ne voulait l’adopter. Le chien de race mixte risquait ainsi d’être euthanasié.

Mirror / SWNS

Mais c’était sans compter sur son ange gardien, Chris, qui sera le seul à ne pas le juger pour son passé. L’homme du Montana va lui offrir une seconde chance, et tenter de lui redonner goût à la vie.

Un nouveau parcours du combattant

Chris s’est laissé attendrir par Scooby parce qu’il a rapidement compris qu’ils pouvaient apporter beaucoup l’un à l’autre. L’homme venait de perdre son papa, et la compagnie d’un chien, qui lui aussi avait besoin d’aide, est alors apparue comme une panacée.

Metro / SWNS

Mais les choses n’allaient pas devenir plus simples pour le quadrupède traumatisé. Il s’est muré pendant 6 longues années dans le silence, et a semé le doute dans l’esprit de son maître. Tout ce que Chris voulait, c’était que son toutou soit « normal », qu’il aboie et qu’il mange correctement. Mais il avait du pain sur la planche…

Le maître dévoué raconte qu’il s’est mis, plusieurs fois, à imiter le cri du chien et du loup pour inciter son animal à faire de même.

Mirror / SWNS

Mais il devra attendre près de 6 ans pour entendre son canidé émettre des bruits dits « normaux ». Le jour où Scooby s’est mis à bâiller, couiner et remuer la queue, Chris savait qu’il avait gagné.

Une belle victoire

Ce chien, qui portait toute la misère du monde dans son regard, est devenu de plus en plus ouvert et enclin aux échanges. Au fil du temps, sa posture dégage de plus en plus de sérénité.

A lire aussi : Un chien d'assistance rencontre son ami pour la vie, un ancien militaire, grâce à une association

Cette revanche sur la vie n’aurait pas pu voir le jour sans le dévouement de Chris. Une évolution pleine de tendresse, retracée dans cette vidéo YouTube.

Le chemin vers la guérison et l’apaisement aura pris 6 longues années, mais Scooby peut dorénavant profiter d’un quotidien paisible aux côtés de son ange gardien.