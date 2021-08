16 photos de lapins menant une vie paisible

Les lapins ne demandent qu’à vivre une vie paisible, où ils se sentent en sécurité et aimés. Comme ceux que l'on découvre sur ces photos.

Le lapin est un animal crépusculaire qui aime le calme et la tranquillité. Affectueux, il est un compagnons des plus agréables qui apprécie de déambuler dans votre maison tant qu’il n’y aura pas de bruits et d'agitation qui le stressent. Ainsi, il pourra mener sa vie aussi paisiblement qu’il le souhaite.

Voici 16 photos de lapins et leur train-train quotidien.

1. Les lapins sont faciles à apprivoiser et à mettre en confiance

2. Leur poids peut être contraignant quand on veut regarder la télé, allongé, et que l’un d’eux est posé sur votre poitrine

3. Ils peuvent vivre par paire, du moment qu’ils ne sont pas du même sexe

4. Ce sont des animaux crépusculaires qui commencent leurs soirées avec un maximum d’énergie

5. Leur cage doit être suffisamment grande pour les contenir et leur offrir du confort

6. Quand un lapin réclame ses carottes, il a généralement ce regard

7. Leur cage comprend un grand distributeur d’eau, mais les voilà pointés à côté pour protester contre le fait qu’il n’ait pas encore été rempli

8. L’été, ce lapin adore s’allonger sur l’herbe pour profiter du soleil

9. Il prétend ne pas comprendre le langage humain afin de gagner du temps avant de redescendre du lit

11. Ce sont des êtres très amicaux et affectueux

12. Les lapins apprécient la compagnie des enfants comme celle des adultes

13. Leur caractère amical est tout aussi émouvant tant en compagnie des hommes que d’autres lagomorphes

14. Les "styles capillaires" des lapins peuvent être des plus surprenants

15. Ce lapin a des aires de jeu très intéressantes

16. Leurs oreilles allongées et dressées les rendent très reconnaissables