Horrifié par le monde à cause de son passé douloureux, ce chien reprend goût à la vie

Huck a été victime de négligence. Terrorisé, il rampait au lieu de se tenir sur ses 4 pattes. Mais la patience et l'amour lui ont permis de sortir de sa coquille. Aujourd'hui, le chien a même trouvé une nouvelle famille.

La BISSELL Pet Foundation et les Citrus County Animal Services ont sauvé 80 chiens de conditions de vie déplorables en Floride, aux États-Unis. Huck, un Pitbull croisé, a fait partie de ces âmes meurtries.

Comme les 2 structures étaient déjà pleines à craquer, elles ont dû lancer un SOS à travers tout l'État. De nombreux refuges ont répondu à l'appel et ont récupéré les animaux. Après avoir vécu un véritable calvaire, les rescapés ont été soignés et préparés à leur nouvelle vie.

Le magazine People a consacré un article à Huck, vendredi 25 mars 2022. Le canidé a été transféré au refuge des Citrus County Animal Services. En raison de son passé difficile, Huck rencontrait des difficultés à marcher et préférait ramper quand il était tenu en laisse.

© Citrus County Animal Services

Huck a vaincu ses peurs et sa timidité

« Quand Huck est arrivé au refuge, il était très renfermé et craintif. Ce comportement était probablement le résultat des soins inappropriés qu'il avait reçus », a expliqué Colleen M. Yarbrough, directrice des services animaliers.

Mais au bout de quelques jours, le chien a commencé à s'ouvrir et a laissé émerger sa véritable personnalité. « Il nous a montré à tous à quel point il est vraiment doux et aimant », a ajouté Colleen M. Yarbrough. Les nombreux soins, la patience et l'amour l'ont aidé à aller de l'avant.

En février 2022, BISSELL Pet Foundation a organisé un événement dédié à l'adoption d'urgence, intitulé « Empty the Shelters » (« Vider les refuges »). L'organisation à but non lucratif a couvert les frais d'adoption des 11 refuges ayant participé et a aidé 290 animaux à trouver leur famille pour la vie, dont Huck.

© Pamela Rice

Une prière exaucée

« Quand je suis allée voir les chiens, j'ai dit une prière, a indiqué Pamela Rice, j'ai dit à Dieu : "S'il y a un chien là-dedans que je suis censée avoir, je le prendrais." Huck m'a suivie, je savais que c'était lui. »

Aujourd'hui, Huck vit avec cette dame au grand cœur, son chien Beau et son chat Underfoot. Il passe ses journées à se détendre et à faire des bisous !

Huck a tant d'amour à donner... Savoir qu'il est désormais heureux et bien entouré réchauffe le cœur.