Un chien jouant avec son maître repère un Golden Retriever coincé dans une clôture et introuvable depuis 3 jours

La fugue d’un chien aurait pu mal tourner si un autre n’avait pas prêté patte forte au bon moment. Grâce à son flair et à sa vigilance, un toutou a permis de retrouver un congénère disparu, offrant à sa famille un soulagement inespéré après plusieurs jours d’angoisse

Un chien ayant fugué et s’étant retrouvé attaché à une clôture a été retrouvé par un congénère, et ramené sain et sauf auprès de sa famille, rapportait KCCI.

Le vendredi 27 juin 2025, Neo, un Golden Retriever de 9 mois, accompagnait son propriétaire Brenton Koch alors que celui-ci rendait visite à un ami à Des Moines, dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis).



« Ils ont une piscine dans le jardin, et j'avais des sacs de courses et une laisse rétractable à la main, raconte le maître du quadrupède. Quelque chose l'a effrayé près de la piscine et il s'est mis à courir à toute vitesse. »

Brenton Koch s’est aussitôt lancé à sa recherche, mais l’animal était déjà loin. Peu après, Neo a été aperçu par un voisin, Kevin Ross. « Le chien est passé par ici, il a traversé le jardin et je ne l'ai littéralement plus jamais revu », dit ce dernier.

Brenton Koch a continué de ratisser le quartier, tout en multipliant les appels à l’aide sur les réseaux sociaux. Il a passé toute la journée du lendemain dehors, guettant la moindre trace de passage de son compagnon à fourrure. Le dimanche, il a concentré ses efforts sur le parc Greenwood, où il est tombé dans un ruisseau au cours de sa quête.

La délivrance est arrivée le lundi. Ce jour-là, un chien appelé Leo jouait à la balle dans son jardin avec son maître Ross Edwards. Soudain, l’animal s’est détourné de la petite sphère, a couru vers la clôture et s’est mis à aboyer. Intrigué, son humain s’est approché de l’endroit indiqué par le loulou et a ainsi découvert un Golden Retriever dont la laisse s’était enroulée autour de la branche d’un arbre accolé à la clôture. C’était Neo…



« Reconnaissant envers ce petit Leo »

« Il avait creusé un trou ici pour tenter de se libérer. On peut voir tous les poils qui jonchent le sol depuis qu'il est ici », détaille Ross Edwards.

Ce dernier a trouvé le numéro du propriétaire de Neo sur sa médaille et il l’a aussitôt appelé pour lui annoncer la nouvelle. « Je suis vraiment reconnaissant envers ce petit Leo qui lui a, en quelque sorte, sauvé la vie », confie un Brenton Koch soulagé.

Le Golden Retriever a pu rentrer à la maison et se remettre de sa mésaventure.

