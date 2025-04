Laissée au refuge par son propriétaire, cette Golden Retriever est repérée et devient une chienne d’assistance motivée et reconnue

Ruby est arrivée au refuge lorsqu’elle avait 1 an. Alors que son propriétaire ne voulait plus d’elle, elle a été accueillie à bras ouverts par une association et un peu plus tard par une formation se dédiant à la formation des animaux d’assistance. Depuis, sa vie n’est plus du tout la même, pour son bonheur et celui de toutes les personnes dont elle croise le chemin.