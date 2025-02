Un homme passe devant un refuge et croit y reconnaître sa chienne perdue de vue depuis 6 mois

On dit que le hasard fait bien les choses. Eh bien, force est de constater que cela a bien été le cas en ce qui concerne une chienne appelée Lisa et son propriétaire, qui étaient privés l’un de l’autre depuis 6 mois. Leurs retrouvailles, aussi émouvantes qu’inattendues, ont eu lieu dans un refuge.

A la faveur d’un incroyable concours de circonstances, Lisa a pu rentrer chez elle, auprès de son humain, après être restée introuvable pendant de longs mois. L’histoire de cette chienne est rapportée par The Dodo.

Elle avait d’abord été prise en charge par le refuge Oak Park Animal Shelter avant d’être transférée à celui de la Michigan Humane, à Detroit dans le Michigan (Etats-Unis). Les bénévoles ignoraient tout de son passé à ce moment-là.



Michigan Humane

A son arrivée, la chienne au pelage noir marqué de blanc était particulièrement nerveuse. Des comportementalistes l’ont toutefois aidée à surmonter son anxiété et sa crainte. Grâce à leur travail, elle a commencé à révéler sa personnalité attachante.

AnnMarie Chamberlain, coordonnatrice principale du marketing numérique, peut en témoigner. « Lisa est d’une douceur absolue, assure, en effet, la responsable. Malgré sa nervosité initiale, Lisa a montré au personnel du refuge sa douce nature. »

La chienne s’entendait à merveille avec ses congénères et adorait passer du temps avec les humains. Ses bienfaiteurs savaient que ses chances de trouver une famille aimante étaient réelles au vu de ses qualités. Ils n’ont toutefois pas eu besoin de lui en chercher une.

Un jour, ils l’ont emmenée dans la cour du refuge, visible depuis la rue, pour lui permettre de jouer et pour la prendre en photo. Un homme qui passait devant la structure d’accueil à ce moment-là s’est arrêté net en la voyant. Il paraissait choqué. Et pour cause ; il en est le propriétaire.

« Il a tout de suite été clair que Lisa se souvenait de lui »

Il avait perdu Lisa 6 mois plus tôt, alors que tous 2 rendaient visite à un ami à une trentaine de kilomètres de leur maison.

L’intéressé l’avait cherché partout, en vain. Il avait le cœur brisé et commençait à perdre espoir jusqu’à cette heureuse coïncidence.



Michigan Humane

L’équipe de la Michigan Humane a procédé à quelques vérifications, puis, lors des retrouvailles, la chienne a laissé libre cours à sa joie de retrouver son maître, qui était évidemment ému. « Il a tout de suite été clair que Lisa se souvenait de lui, raconte AnnMarie Chamberlain. Elle était si heureuse, elle a couru directement vers son propriétaire et est restée collée à lui. »

Michigan Humane