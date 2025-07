Malgré les contraintes que cela implique, un refuge refuse de séparer 2 chiens qui ont besoin l’un de l’autre

Mimi et Bentley sont arrivés au refuge après le déménagement de leur propriétaire. Toutefois, leur âge, ainsi que leurs besoins particuliers, font qu’ils ont du mal à se faire adopter. D’autant plus que le personnel a une doléance à laquelle il tient fermement : le duo ne doit pas être séparé.

Au mois de mai, le refuge Black Tie Boston Rescue, en Caroline du Nord (États-Unis), a accueilli 3 Bouledogue Français dans ses locaux. L’un d’eux, plus jeune et en bonne santé, a été rapidement adopté, contrairement aux 2 autres. Néanmoins, les membres de l’organisme préfèrent leur trouver la famille idéale, qu’importe le temps que cela prendra.

La famille des chiens a déménagé, précisait The News & Observer, laissant derrière elle les boules de poils. Les plus âgées, Mimi et Bentley ont 9 ans, et, en les récupérant, les bienfaiteurs savaient qu’il serait plus difficile de les faire adopter. En effet, les animaux seniors mettent beaucoup plus de temps à trouver une famille que leurs congénères juvéniles.

Une requête aux adoptants

En plus de leur âge avancé, les toutous ont tous les 2 des problèmes de santé. Mimi souffre de la maladie d’Addison, qui se caractérise par un problème de sécrétion des hormones au sein des glandes surrénales. Bentley, quant à lui, a récemment été opéré d’une tumeur au visage et n’en est potentiellement pas complètement guéri.

Les sauveteurs sont donc à la recherche d’une maison d’accueil qui pourrait assurer le suivi médical des chiens. Le refuge a déclaré prendre à sa charge tous les frais vétérinaires. Il a également fait une seconde requête : laisser Mimi et Bentley. Ces derniers ayant toujours eu l’habitude de vivre ensemble et se soutenant depuis longtemps, le personnel ne souhaite pas qu’ils soient séparés : « Ces deux-là forment un couple soudé, plein de vie, d'amour et de loyauté », écrivait-il.

Espérons qu’une personne aura de la place et du temps pour les accueillir, ainsi que leur offrir les soins dont ils ont besoin.