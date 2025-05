Une note épinglée sur le collier d’un chien abandonné donne de tristes informations sur sa vie passée

Si Andre a été retrouvé seul dans un parc, il avait pourtant quelqu’un qui tenait beaucoup à lui autrefois. Cette personne, sans domicile fixe, n’avait malheureusement pas la possibilité de le garder et a tout fait pour lui trouver une nouvelle famille. Toutefois, de nombreux refuges lui ont fermé la porte au nez et le propriétaire a donc décidé de laisser l’animal au sein d’un espace public dans l’espoir que quelqu’un lui vienne en aide.

Andre, un croisé Pitbull et Boxer, a été retrouvé attaché dans un parc d’Atlanta, aux États-Unis. Très vite, ses bienfaiteurs ont compris que son propriétaire avait tout fait pour qu’il soit retrouvé aisément. En effet, malgré son acte condamnable, la personne avait essayé de trouver un foyer aimant à son animal, dont il ne pouvait plus s’occuper.

Ces informations, les sauveteurs d’Andre les ont eues grâce à une note épinglée sur son collier. On pouvait lire sur celle-ci : « Mon père est sans abri et n'a personne pour m'accueillir. Je suis un très bon chien. Il a le cœur brisé et aucun refuge ne veut m'accueillir. S'il vous plaît, traitez André avec amour et gentillesse ».

@borellitara / Instagram

Une triste situation

L’écriture était suffisamment grosse pour interpeller les passants. D’après Tara Borelli, l’une de ses bienfaitrices, l’ancien propriétaire d’Andre aurait tout fait pour qu’il soit remarqué et, ainsi, ne passe pas trop de temps livré à lui-même : « Je pense que son propriétaire l'a laissé là pour une visibilité maximale, espérant que quelqu'un le verrait et le mettrait en sécurité », indiquait-elle à People.

Cela a fonctionné, puisque des témoins ont repéré l’animal et se sont occupés de lui pendant quelques jours. Ils ne pouvaient malheureusement pas le garder, alors Tara a pris le relai. Elle avait lu l’appel à l’aide des bienfaiteurs sur Facebook et n’a pas hésité à parcourir les 16 kilomètres qui la séparaient du canidé. Elle a d’ailleurs eu un accident sur le chemin, car la route était enneigée, mais par chance, s’en est sortie indemne. Rien ne semblait pouvoir se mettre en travers de son objectif : sauver Andre.

Un souhait exaucé

Tara a récupéré Andre et s’est occupée de lui comme s’il était son propre chien. Elle l’a réconforté et lui a offert un environnement chaleureux pour récupérer. Malheureusement, elle ne pouvait pas le garder, car l'autre chien qui vivait chez elle avait des soucis de santé. Elle l’a conduit dans un refuge plusieurs semaines après avoir fait sa connaissance et prenait constamment de ses nouvelles.

Récemment, elle a appris qu’une famille était intéressée pour l’adopter et qu’elle allait l’accueillir chez elle pour une période d’un mois afin de vérifier sa compatibilité avec le toutou. Si le séjour se passe bien, le quadrupède restera définitivement dans la maison. C’est tout le bonheur qu’on lui souhaite, et sûrement ce qu’espère profondément son ancien maître.