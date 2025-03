Une femme malvoyante s’empêchait de vivre jusqu’à ce qu’un chien entre dans sa vie

Quand la vision de Juliet s’est petit à petit détériorée, elle a commencé à perdre confiance en elle. Ses déplacements sont devenus difficiles et usants, à tel point qu’elle a préféré les réduire. Elle n’imaginait pas retrouver un quotidien presque normal un jour jusqu’à ce qu’une boule de poils nommée Jim entre dans sa vie.

Depuis ses 18 ans, Juliet McShane a perdu une grosse partie de sa faculté visuelle. À cause de cela, elle se sentait souvent en insécurité lorsqu’elle sortait de sa maison et a commencé à se renfermer. Heureusement, un petit miracle nommé Jim a posé les pattes dans sa vie et depuis, la quinquagénaire ne se prive de rien.

Juliet a été diagnostiquée de la maladie de Stargardt, dégénérescence maculaire, lorsqu’elle n’était qu’une jeune femme. Son monde est devenu de plus en plus sombre, la rendant souvent incertaine lors de ses déplacements en extérieur.

Juliet McShane

Une renaissance

Il y a 6 ans, Juliet a pris la décision d’adopter un croisé Saluki et n’a jamais regretté ce choix par la suite. Jim, la boule de poils, a totalement changé sa vie. L’avoir à ses côtés lui a permis d’affronter ce monde extérieur dans lequel elle se sentait tant en sécurité : « Avant Jim, je marchais rarement pour le plaisir et je ne m'aventurerais pas loin seule parce que cela me semblait écrasant », partageait-elle dans un témoignage rapporté par Wirral Globe.

Plus que de simples promenades, les sorties avec Jim sont sources d’une grande liberté pour la femme. Réciproquement, Jim prend du plaisir à se balader avec sa maîtresse alors qu’il était un chien anxieux à l’origine. Il n’a jamais été dressé pour devenir un chien d’assistance, mais avait certainement cela dans le sang : « Quand il est en laisse, je lui fais confiance pour éviter les obstacles, et cela me donne confiance », affirmait Juliet.

Cette dernière a pu reprendre le contrôle de sa vie grâce au quadrupède : « Il m'a fait aimer à nouveau être dehors [...] Je me concentre désormais non plus sur mon handicap, mais sur le plaisir de vivre le moment présent avec lui ». Elle fait aussi de nombreuses rencontres grâce à lui et est définitivement sortie de l’isolement dans lequel elle vivait.