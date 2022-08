Découvert à la frontière ukrainienne, un chien traumatisé et paralysé par la peur entame un voyage vers l'espoir (vidéo)

« Les yeux sont le miroir de l'âme », ceux de Rox reflètent une peur immense. Pris en charge par une association polonaise alors qu'il errait à la frontière ukrainienne, le petit chien a ensuite été rapatrié en France par Les 3 Dindes et YouCare. Un voyage vers l'espoir, vers la vie.

Pour Rox, la vie ne représentait guère une balade agréable et tranquille, mais plutôt un périple difficile. Gravir une montagne escarpée constitue une épreuve de longue haleine.

Épuisé, à bout de souffle, le chien a tenu bon et a finalement réussi à atteindre le sommet grâce à de belles personnes lui ayant tendu la main. L'équipe rédactionnelle de Woopets s'est entretenue avec elles, afin de retranscrire l'histoire de ce courageux conquérant.

Hélas, le passé de l'animal est recouvert d'un voile obscur. Personne ne sait exactement ce qu'il a vécu au cours des 2 premières années de son existence, mais son regard en dit long.

Ses prunelles innocentes sont enveloppées dans un épais brouillard, où dansent des ombres effrayantes. Si Rox était doué de parole, quels cauchemars nous raconterait-il ?

© Association YouCare (capture d'écran)

Ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que cette âme meurtrie errait à la frontière ukrainienne avec un partenaire canin, avant qu'une association polonaise ne les récupère. L'équipe de la ferme-refuge Les 3 Dindes les a ensuite rapatriés en France, avec d'autres rescapés.

Ce voyage, cofinancé par les mécènes de l’association YouCare ainsi que les entreprises membres du Label 1 % Pour Les Animaux, organisé avec l’aide de la ville de Levallois, consistait non seulement à prendre en charge des boules de poils, mais aussi à livrer des dons aux refuges.

« Enfermé dans son traumatisme et paralysé par la peur »

« Ils étaient complètement en état de choc lorsque nous les avons pris en charge, nous a confié Lisa Fernandez, présidente des 3 Dindes, au bout de 3 jours avec nous, ils se sont un peu détendus et nous avons pu les toucher du bout des doigts. »

Rox, « enfermé dans son traumatisme et paralysé par la peur », se cachait derrière son compagnon, prénommé Rouky. Les 2 chiens ont ensuite été placés dans des familles d'accueil différentes. Rox a été accueilli à bras ouverts par les bénévoles de La Maison des Animaux.

© Association YouCare (capture d'écran)

Extrêmement traumatisé, intouchable, asocial, le canidé n'était plus que l'ombre de lui-même. « On ne pouvait pas le manipuler, il fallait le museler parce qu'il essayait de mordre, a expliqué Sabrina, l'une des volontaires, il avait très très peur. En ville, c'était très compliqué de le sortir. [...] Il n'est pas sociabilisé. De par son comportement, on voit bien qu'il ne connaît absolument rien. »

Alors qu'il craignait la présence de l'Homme, « même de loin », Rox s'est toujours senti à l'aise en compagnie d'autres chiens. Niveau santé ? Rien à signaler. Lorsqu'il a posé la patte sur le sol français à la fin du mois de mars, le canidé était déjà identifié et vacciné contre la rage. Depuis, les autres vaccins « classiques » ont complété son carnet de santé. Quand il sera plus serein, il subira une castration.

© Association YouCare

Rox entame un nouveau chapitre de sa vie

Petit à petit, Rox sort de sa coquille et apprend à faire confiance aux humains. Sa famille d'accueil peut désormais le caresser, même s'il reste encore assez craintif. Les autres chiens du foyer l'aident et apaisent son quotidien.

Nous ne pouvons pas disséquer son passé, mais nous pouvons entrevoir son avenir. Aujourd'hui entre de bonnes mains, Rox remonte la pente à son rythme et fait le deuil de ses souvenirs : une nouvelle vie s'offre à lui.

© La Maison des Animaux

Lorsqu'il sera prêt, les bénévoles le proposeront à l'adoption. Cette action ouvrira un nouveau chapitre, dans lequel nous sommes certains que Rox trouvera enfin la paix et goûtera pleinement au bonheur.

La belle aventure qu'il commence en France a été rendue possible grâce à l'ensemble des acteurs engagés pour la protection animale. Une forte mobilisation qui permet d'offrir un peu d'espoir et un second souffle à des cabossés de la vie, comme Rox.

© La Maison des Animaux