Utilisé comme appât pour les combats de chiens, ce chiot édenté et malade vole le coeur de ses bienfaiteurs

Pour ses bienfaiteurs, Toothless est un véritable miraculé. Privé de ses dents, malade et utilisé comme cible pour ses congénères entraînés à se battre, il ne connaît désormais que l’amour et la sécurité. L’association l’ayant pris en charge a toutefois besoin d’aide pour ses soins.

Au Royal Animal Refuge, basé à Tyrone près d’Atlanta (Géorgie), vit un chien qui avait subi la cruauté humaine sous la forme la plus horrible. Il réapprend tout doucement à mener une vie paisible et se bat contre la maladie, d’après un récit rapporté par Daily Star.

Ceux qui l’ont sauvé l’appellent Toothless, ce qui signifie « édenté ». Le quadrupède avait, en effet, perdu la majeure partie de ses dents. En fait, au Royal Animal Refuge, on pense qu’on les lui avait sciemment arrachées à l’époque où il était utilisé comme appât dans les combats de chiens. Le pauvre quadrupède n’avait alors que 9 mois.



Royal Animal Refuge / Facebook

« Le vétérinaire nous a dit que ce n’était pas un travail de professionnel », explique en effet Mariel Weigand, directrice de l’association. Elle et son équipe ont également découvert qu’il souffrait de la parvovirose, une malade potentiellement mortelle, contagieuse et assez courante chez les chiens non vaccinés.

« Nous ne pouvions pas ne pas l'accueillir et il a rapidement volé tous nos cœurs »

Son état de santé s’est amélioré depuis son sauvetage, mais ses traitements sont coûteux et les ressources dont dispose le refuge sont limitées. L’association compte sur la solidarité du public pour l’aider à soigner Toothless.

« Nous ne pouvions pas ne pas l'accueillir et il a rapidement volé tous nos cœurs. […] Nous savons qu'il est un petit battant et nous sommes convaincus qu'il continuera à se battre », indique le refuge sur sa page Facebook. « Nous n’aimons pas demander des dons, mais nous avons du mal à faire face aux frais vétérinaires et comptons uniquement sur la générosité de notre communauté. »

