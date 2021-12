La belle revanche sur la vie d'un chaton devenu aveugle après avoir été abandonné et découvert dans un état préoccupant

Un chaton retrouvé sur le bord de la route a été sauvé in extremis. Après avoir subi une double énucléation et reçu de nombreux soins, il s'est parfaitement installé dans son nouveau foyer. Sa propriétaire s'est confiée à Woopets.

Alors qu'elle conduisait, une femme a été surprise de découvrir une minuscule boule de poils errant à la lisière de la forêt. La créature chétive avait la peau sur les os, ses yeux sortaient de leurs orbites. La conductrice a repéré le corps d'un autre jeune félin à proximité, probablement son frère, malheureusement décédé. La paire avait certainement été victime d'un abandon.

L'unique survivant de cet acte odieux a été transporté au refuge de Grimlock, situé en région Grand Est. La directrice de l'établissement l'a immédiatement emmené chez le vétérinaire. Âgé approximativement de 4 semaines, il ne pesait que 330 g.

Malgré son état extérieur catastrophique, le praticien a indiqué que ses organes fonctionnaient parfaitement : le chaton désirait se battre.

Une transformation incroyable

Malheureusement, une double énucléation a été nécessaire, en raison d'une infection menaçant grandement sa santé. Une opération de la dernière chance, qui a privé le jeune chat de ses 2 yeux.

De retour au refuge, la bénévole a pris grand soin du petit guerrier. Les photos régulièrement postées sur la page Facebook de l'organisme ont profondément ému Sarah et ses proches. Ces derniers ont décidé de parrainer ce bébé, que la Mort guettait sournoisement derrière les arbres lorsqu'il vagabondait dans la nature.

Les jours ont défilé, permettant à l'animal de se métamorphoser. Quand Sarah l'a rencontré en chair et en os pour la première fois, elle a ressenti un véritable coup de foudre. « On s'est dit que ce n'était pas possible, ce n'était pas le petit chat qu'on avait vu en photo, a déclaré la mère de famille à Woopets, on a eu un coup de cœur, on l'a trouvé d'une telle beauté ! »

Au cours de la visite, le moustachu a grimpé sur le conjoint de Sarah et s'est assis sur sa tête : impossible de l'en déloger. Un signe qui ne trompe pas ; nous affirmons souvent que ce sont les chats qui nous choisissent, et pas l'inverse...

Le couple est devenu sa famille d'accueil, « mais juste pour quelque temps ». Un an plus tard, il n'a pas quitté sa place : le félin a été adopté.

Un chat qu'on ne peut qu'admirer

La directrice du refuge a nommé son protégé Nemesis, en référence à la déesse grecque de la vengeance et de la justice divine. Un prénom qu'il porte à merveille, lui qui a pris une belle revanche sur le destin funeste qui l'attendait dans les bois.

« À son arrivée, on lui a fait découvrir les pièces de la maison l'une après l'autre », a expliqué sa mère adoptive. « Au début, il miaulait quand il se déplaçait. » Nemesis s'est fié à ses miaulements pour repérer les murs.

Aujourd'hui, il se comporte comme n'importe quel autre chat. « Personne ne peut se douter qu'il est aveugle, a ajouté notre interlocutrice, quand il y a des ouvriers à la maison, par exemple, il s'assoit sur la table et les fixe. Dès qu'ils bougent, il bouge la tête ! »

En plus d'avoir gagné des parents attentionnés, le félin profite de la compagnie de 2 autres congénères (dont une petite femelle également aveugle, sauvée de la rue) et 3 chiens. Il a noué une amitié exceptionnelle avec Piston, un chat que la famille a récupéré dans le moteur d'une voiture.

Mais au départ, ce n'était pas les grandes amours ! « Il feulait et donnait des coups de patte quand Nemesis s'approchait de lui. Maintenant, ce sont les 2 meilleurs amis du monde. Ils jouent ensemble », a confié Sarah.

Sa fille Zoé, « grande défenseuse des animaux dans l'âme », entretient une relation tout aussi unique avec Nemesis.

« Ma maman est décédée à la suite d'un AVC hémorragique. Cela a été un gros choc, a déclaré Sarah à Woopets, s'en est suivi l'épisode Covid. Il [Nemesis] a beaucoup aidé Zoé a affronter ce deuil qui nous a touchés de plein fouet, et je pense que c'est pour ça qu'elle a un lien aussi fort avec lui. »

Nemesis n'aurait pu rêver mieux comme havre de paix, où les animaux « cabossés par la vie » trouvent refuge.

Sa détermination demeure une source d'inspiration. « Je suis admirative de ce chat, a conclu Sarah, il était destiné à finir sa vie de façon prématurée. Tous les jours il nous prouve à quel point il est exceptionnel. »