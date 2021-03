Un chien abandonné dans une cour attendait que son heure vienne jusqu'à ce qu'on lui offre une seconde chance

© Paws 4 Hope / YouTube

Un chien senior dont les propriétaires ne voulaient plus vivait jour et nuit dehors, à la merci des éléments et sans nourriture. Une association est intervenue au moment où tout le monde le croyait perdu.

Une équipe de bénévoles avait été informée qu’une famille gardait son chien âgé à l’extérieur en permanence, sans lui apporter le moindre soin ni même le nourrir. Quand ils sont arrivés, ils ont crû qu’il était trop tard et se sont même mis à pleurer, car le canidé était totalement immobile.

En s’approchant, l’un d’eux s’est toutefois rendu compte que l’animal bougeait encore. Sans perdre un instant, ils l’ont emmené chez le vétérinaire, raconte I Love My Dog So Much.

En plus de son âge avancé, le chien souffrait depuis trop longtemps du froid, des intempéries et de la faim. Le spécialiste, qui a estimé son âge à 15 ans, a également découvert qu’il présentait une grosse tumeur au niveau de l’estomac. Elle causait une hémorragie interne.

Le vétérinaire l’a mis sous perfusion et réchauffé, puis lui a administré un traitement pour stopper l’hémorragie. En 2 heures, son état s’était déjà amélioré et le quadrupède senior pouvait à nouveau lever la tête.

Le chien, qui a été appelé Kesto, a ensuite été pris en charge par l’un de ses sauveurs. Il a eu droit à son premier véritable repas, ainsi qu’à sa première nuit de sommeil dans la chaleur, le confort et la sécurité d’une maison. Il s’est endormi auprès de l’autre chien de sa famille d’accueil.

La meilleure fin de vie possible pour ce chien miraculé

Le bénévole savait que, malgré les soins, Kesto n’avait plus longtemps à vivre. Il était bien déterminé à faire en sorte qu’il finisse ses jours en se sentant choyé et entouré. Caresses, friandises, promenades et jeux ont ainsi rythmé son quotidien jusqu’à la fin.

4 mois après son sauvetage, Kesto s’en est allé. Il avait eu droit à une seconde chance après des années de négligence et de souffrance. Il a quitté ce monde en sachant qu’on l’aimait.