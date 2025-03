Véritable athlète de compétition, ce chat sauve sa maîtresse d’un énorme insecte (vidéo)

La jeune Ruby Holland ne s’attendait pas à ce que les sauts et pirouettes de son chat lui valent un buzz Internet et pourtant ! Le 20 février dernier, celle qui vit en Nouvelle-Zélande a posté une vidéo particulièrement hilarante sur son compte TikTok. On y voit son chat Archie, tenter de la sauver d’un énorme insecte qui s’est introduit dans la maison. Particulièrement investi dans cette chasse, le matou blanc et roux n’hésite pas à multiplier les cabrioles pour attraper le malotru. En plus de faire des bonds impressionnants, il n’hésite pas non plus à prendre appui sur les murs pour s’éjecter en direction de l’insecte, qui semble être une grosse cigale, tel un véritable ninja félin.

Pour le meilleur et pour le pire

Si la jeune femme a volontairement appelé son chat à la rescousse, elle ne pensait tout de même pas qu’il allait s’adonner à un tel spectacle. Dans la vidéo, on peut entendre ses cris de surprise puis son fou rire à la vue de cette représentation inattendue. “C'est mon contact d’urgence”, a-t-elle écrit avec humour en légende de la séquence. En quelques heures seulement, la vidéo a fait un énorme carton sur le célèbre réseau social. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 15 millions de vues et plus de 2,7 millions de likes. Elle a également été partagée par plusieurs médias dont Tag24. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été particulièrement admiratifs du dévouement d’Archie pour sa maîtresse…

© @rubyholland1 / TikTok

Rien ne sert de sauter…

“Il est prêt à mourir pour toi !”, s’est amusée une certaine Nivette, dont le commentaire a été liké 1573 fois. Beaucoup d’autres abonnés ont pointé du doigt les aptitudes du beau Archie, comme s’il était un pro du parkour. À la fin de la vidéo, on peut finalement voir le chat se calmer et attendre sagement que la cigale lui tombe toute cuite dessus. Ce qui finit par arriver avant que le matou ne se jette sur elle et que Ruby coupe brutalement la vidéo… On peut dire que c’était un combat court mais intense !