Fauchée par une voiture, cette chienne perd ses deux pattes arrière et retrouve le bonheur en courant à nouveau grâce à son fauteuil (vidéo)

Ireland a vécu un grave accident de la route, qui a emporté ses 2 pattes arrière. D’abord déprimée par le fait de ne plus pouvoir profiter de la vie comme avant, la chienne au pelage doré s’est transformée après avoir reçu un fauteuil adapté. Aujourd’hui, elle est plus heureuse que jamais et partage son bonheur avec son maître aimant, Nick.

Ce dernier travaille en tant que bénévole au sein de l’association Frosted Faces Foundation, en Californie (États-Unis). Il a fait la rencontre d’Ireland dans un contexte particulièrement difficile. La chienne venait d’être retrouvée au bord de la route dans un état catastrophique. Elle avait été percutée par une voiture. Un témoin avait sollicité le refuge pour obtenir de l’aide et l’animal avait été pris en charge par des vétérinaires.

Un nouveau corps

Pour ces derniers, le verdict était sans appel concernant l’une de ses pattes arrière. L’accident l’avait gravement endommagée et elle n’était pas récupérable. Les spécialistes pensaient pouvoir sauver au moins la seconde, mais cela n’a pas été le cas et elle a dû être amputée. Finalement, Ireland n’avait plus que ses membres avant et devait apprendre à vivre avec ce tout nouveau corps.

Évidemment, les déplacements n’étaient plus les mêmes qu’autrefois. Ce que la chienne aimait faire, comme courir et s’amuser, ne semblait plus accessible. Pourtant, Nick, son bienfaiteur, était persuadé qu’elle pouvait retrouver une vie agréable. Il s’est donné pour objectif de la rendre heureuse et l’a d’abord accueillie en tant que famille d’accueil.

Le renouveau

Puis, le lien qu’ils ont créé était tellement fort qu’il n’a pas pu se séparer d’elle. Il a donc fini par l’adopter et lui a montré que la vie méritait d’être vécue. Pour lui faciliter le quotidien, il l’a équipée d’un fauteuil roulant adapté. La chienne a vite compris comment l’utiliser et cela a changé son état d’esprit. Elle est devenue beaucoup plus dynamique, toujours partante pour suivre son maître et ses congénères.

Promenades, randonnées, partie de jeux avec d'autres chiens… Plus rien n'était impossible pour elle ! Son propriétaire a partagé son changement sur TikTok et l'une des vidéos est devenue virale. L'optimisme de la chienne a touché les internautes en plein cœur.