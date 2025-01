Une chienne errante avec une tumeur de 2,7 kg obtient les soins et l'amour qu'elle avait toujours espérés

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes du magazine People, Blanche-Neige (« Snow White » en anglais) a été sauvée par un bon samaritain, alors qu’elle errait seule dans la rue.

Non seulement son corps constituait un véritable terrain de jeu pour les puces, mais il arborait aussi une grosse tumeur. Située entre ses pattes arrière, la masse énorme empêchait l’animal de se déplacer correctement.

À la suite de son sauvetage, la chienne a été prise en charge par le centre de contrôle des animaux de Palm Beach. Elle a ensuite été transférée au Tri-Country Animal Rescue. « Blanche-Neige est arrivée chez nous en urgence médicale avec une grosse masse et des poils emmêlés », précise Crystal Ramsey, vétérinaire au sein de l’organisme.

© The Lois Pope Pet Clinic / Facebook

« Blanche-Neige est une chienne incroyablement douce et confiante »

Un examen approfondi a également révélé que la chienne était envahie de parasites intestinaux, et qu’elle n’était pas stérilisée. Quant à sa tumeur, elle était reliée à l’une de ses glandes mammaires. Après avoir laissé Blanche-Neige s’installer au refuge et prendre du poids, ses bienfaiteurs ont programmé une intervention chirurgicale afin de retirer la masse imposante.

Pour l’heure, personne ne sait comment la boule de poils de 3 ans en est arrivée là. Les membres du refuge pensent qu’elle a été abandonnée…

« Blanche-Neige est une chienne incroyablement douce et confiante qui aime être proche des gens. Elle est affectueuse et cherche du réconfort en restant près de moi chaque fois que je suis avec elle, confie Crystal Ramsey, c’est un rêve absolu de travailler avec cette chienne. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu l'opportunité de l'aider. »

Une tumeur pesant 2,7 kg !

Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Atlantique, l’opération a eu lieu le 4 janvier 2025 à la clinique vétérinaire Lois Pope, et « s’est extrêmement bien déroulée ». Les vétérinaires ont enlevé la tumeur de 2,7 kg, mais ont également procédé à la stérilisation de la chienne. L’équipe de Tri-County Animal Rescue attend désormais les résultats de la biopsie pour déterminer le type de tumeur.

Depuis l’intervention chirurgicale, Blanche-Neige se détend aux côtés de ses sauveurs et reprend doucement du poil de la bête. « Je l'ai vue marcher et regarder en arrière, là où se trouvait la tumeur. J'aimerais penser qu'elle est soulagée et heureuse qu'elle ait disparu », déclare Crystal Ramsey.

Pour l’instant, Blanche-Neige n’est pas encore disponible à l’adoption. Ses bienfaiteurs souhaitent connaître les résultats de la biopsie avant de prendre de nouvelles décisions concernant son avenir.

Quoi qu’il en soit, la chienne est aujourd’hui entre de bonnes mains et sait qu’elle pourra toujours compter sur ses anges gardiens au grand cœur.