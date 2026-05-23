Née sans pattes avant, cette chienne croisée Chihuahua peut enfin courir grâce à son petit chariot rose (vidéo)

L’association Cleft Rescue Unit, basée à Rochester (État de New York, États-Unis) est un organisme venant en aide aux animaux ayant des besoins spécifiques. C’est le cas de Lily, une chienne croisée Chihuahua, née sans pattes avant. Grâce à ses bienfaiteurs, elle peut à présent courir, presque comme tous les chiens, à l’aide d’un petit chariot rose. À travers une vidéo diffusée par l’association, les internautes ont pu découvrir les premiers pas de Lily avec ce dispositif spécialement adapté pour elle.

Lily est une adorable petite chienne croisée Chihuahua récemment mise en lumière par l’association Cleft Rescue Unit, située à Rochester dans l’État de New York (États-Unis). Destiné à prendre en charge des chiens ayant des besoins spéciaux, l’organisme est venu en aide à Lily et lui a offert la possibilité d’avoir une vie aussi normale que possible. La raison de sa présence au sein de l’association ? La petite chienne est née sans pattes avant. Mais c’est loin d’être un handicap insurmontable, pour cette femelle Chihuahua déterminée à vivre malgré tout.

Un dispositif de mobilité spécialement conçu

Le 6 mai dernier, Cleft Rescue Unit lui a donné la possibilité de découvrir un nouvel équipement spécialement adapté pour elle : un petit chariot rose à roulettes, grâce auquel elle allait désormais pouvoir se déplacer.

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Dans la séquence partagée par l’association, on voit Lily, équipée pour la première fois de ce dispositif pourvu d’un harnais ajusté à son corps et d’un chariot muni de 2 roulettes. Très enthousiaste, la petite chienne, se débrouille déjà très bien et a très vite compris comment avancer. La preuve ? Elle file à toute allure, heureuse de pouvoir gambader à sa guise.

« Et c'est parti ! » annonçait la légende de la vidéo. « Lily commence à prendre le coup de main. C'est un processus et nous continuerons à l'ajuster pour qu'elle soit à l'aise et stable dans son fauteuil. »

« Quelle petite championne courageuse. »

Bien entendu, il est évident qu’en une fois à peine, Lily ne peut pas être aussi stable sur ses pattes arrière que n’importe quel chien valide, mais il est clair qu’elle est déterminée. Soutenue par son harnais, elle exprime sa joie en remuant sa queue avec enthousiasme, et n’a de cesse de prouver sa résilience. Lorsqu’elle trébuche ou chancelle, elle n’hésite pas à poursuivre, pas du tout décidée à lâcher l’affaire.

Cette vidéo, devenue virale sur TikTok et relayée par Parade Pets, a de quoi réconforter et réjouir le cœur des utilisateurs du réseau social. Ils sont d’ailleurs près de 93 K à avoir appuyé sur la mention « j’aime », exprimant ainsi leur soutien à la jolie Lily. Beaucoup ont également laissé des messages d’encouragement, à l’image de ces commentaires : « Allez, Lily, allez ! », « Elle s'en sort super bien », « Regardez comme elle est ravie de pouvoir courir comme n'importe quel autre chiot », « Rien ne peut arrêter cette petite demoiselle maintenant ».

Sa détermination et son courage sont un véritable exemple pour quiconque voit ces images émouvantes.

L’info Woopets : quels équipements peuvent aider un chien handicapé à retrouver la mobilité ?

Il existe plusieurs dispositifs pouvant aider ou soulager un chien atteint de handicap. Que celui-ci soit de naissance, comme c’est le cas de Lily, qu’il soit dû à un accident, à une paralysie ou à une amputation, il peut être soulagé, permettant ainsi au chien de rester actif et autonome.

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