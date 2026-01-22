Soutenu par sa famille d'accueil, ce chiot Pitbull rassemble tout son courage pour surmonter sa peur de descendre les marches (vidéo)

Entre petites peurs et grandes victoires, les chiots réservent souvent des moments aussi attendrissants qu’inspirants. L’un d’eux a récemment ému de nombreux internautes en relevant un défi qui pouvait sembler anodin, mais qui représentait pour lui une véritable montagne à gravir.

WeThreePitties, une famille d’accueil pour chiens basée en Caroline du Nord (Etats-Unis), poste régulièrement des vidéos de ses protégés sur son compte TikTok “@we.three.pittie”. Grâce à ses membres, de nombreux loulous ont eu droit à un nouveau départ.

Au sein de ce foyer chaleureux, les jeunes et moins jeunes canidés bénéficient de tout le soutien et tout le soin dont ils ont besoin pour rebondir et se préparer à l’adoption par des familles aimantes.

Ils peuvent compter non seulement sur l’accompagnement de leurs humains, mais aussi sur celui des 3 chiens de ces derniers, répondant aux noms de Riot, Roscoe et Queen Sheba.

Récemment, le couple qui est à la tête de WeThreePitties s’est vu confier une jeune femelle Pitbull appelée Jovie.

Comme n’importe quel chiot de son âge, Jovie est en pleine découverte du monde qui l’entoure. Chaque jour est porteur de grandes premières, de nouvelles expériences et de motifs d’émerveillement pour elle.

Elle apprend petit à petit à surmonter les difficultés et à franchir toutes sortes d’obstacles. Jusque-là, elle évitait de descendre les 2 marches du séjour. C’était, pour Jovie, un peu comme dévaler une pente vertigineuse, et elle s’était toujours arrêtée face à ce simple escalier.



@we.three.pitties / TikTok

Le premier d’une longue série d’exploits

Cette fois-ci, néanmoins, elle semblait bien décidée à vaincre sa peur et à dompter ces marches une bonne fois pour toutes. Prenant son courage à 4 pattes, elle a hésité quelques instants avant de se lancer prudemment.

Pendant ce temps-là, sa mère d’accueil l’encourageait sans cesse. Elle a rapidement été rejointe par son conjoint, qui est allé bien plus loin ; il s’est, en effet, mis à ramper sur les marches pour l’inciter à suivre son exemple.

Il n’en fallait pas plus pour convaincre la brave Jovie de réaliser ce petit exploit. Elle a, bien entendu, été joyeusement félicitée par ses bienfaiteurs.

Voici la vidéo en question, postée le 30 décembre 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : Après 10 longues années en refuge, ce gentil chien oublié est invité pour un séjour dans un hôtel de luxe qui transforme sa vie (vidéo)