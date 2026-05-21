Ignoré pendant 97 jours au refuge, ce Pitbull trouve enfin une famille qui fait 3 heures de route pour l’adopter (vidéo)

Raven, une chienne croisée Pitbull, avait passé 97 jours dans un refuge de Géorgie (États-Unis) quand une famille a eu un véritable coup de coeur pour elle. Celle-ci n’a pas hésité à faire 3 heures de route depuis l’Alabama pour la rencontrer, puis a décidé de lui offrir un foyer pour toujours. Une vidéo diffusée sur TikTok raconte son parcours.

Raven était « la plus ancienne résidente » du refuge Cobb County Animal Service situé en Géorgie (États-Unis) et se trouvait sur la « liste des urgences ». Recueillie le 27 janvier 2026 par cet établissement de la ville de Marietta, elle avait passé 97 jours là-bas sans qu’aucun potentiel adoptant ne s’intéresse à elle. Pourtant, cette chienne de race croisée Pitbull âgé de 2 ans avait tout pour plaire, comme l’indiquait le refuge : « Baked Beans, que l’on surnomme affectueusement Raven, est un véritable petit bijou de chien qui illumine la pièce dès que l’on fait sa connaissance. Elle arbore un sourire magnifique et joyeux, et dégage une présence chaleureuse et affectueuse qui la rend inoubliable. Cette adorable chienne adore les gens et cherche toujours à faire plaisir »

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Une mise en lumière qui a porté ses fruits

Malheureusement, les semaines défilaient et aucune demande n’était faite pour elle. L’une des bénévoles du refuge a alors décidé de diffuser une vidéo pour la mettre en lumière. Connue sur TikTok sous le pseudonyme @ Sharing Lov3 , la jeune femme a ainsi évoqué les difficultés de Raven à trouver un foyer, et, à travers son histoire, c’était celle de tous les chiens de refuge qu’elle racontait. « Raven attend sa chance. Il lui suffit d'une seule personne pour changer sa vie à jamais. » La vidéo, relayée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, a su attirer l’attention d’une famille d’Alabama. Et celle-ci n’a pas hésité une seconde avant de la rencontrer, en dépit des 3 heures de route qui les séparaient de la chienne.

« C’est parce que chaque jour la menait vers eux »

Le 6 mai, la bonne nouvelle était annoncée : Raven avait été officiellement adoptée par la famille. Grâce à une nouvelle vidéo diffusée par la bénévole et relayée par le média Parade Pets , on pouvait découvrir l’émouvante rencontre entre la chienne et ses nouveaux parents. En premier lieu, Raven, rebaptisée Beryl par sa nouvelle famille, a fait la connaissance de son potentiel futur compagnon canin avant de rencontrer sa future maman. Une étape cruciale qui a été décisive et a confirmé le coup de cœur de la famille pour le Pitbull.

Sur les images on peut également voir la joie du toutou au moment de son départ, lorsque, confortablement assise sur les genoux de sa maman, elle passe la tête par la fenêtre de la voiture. « POV : Tu es la chienne qui a passé le plus de temps au refuge et tu viens d’être adoptée », disait la légende de la vidéo. C’est un nouveau départ vers la liberté pour cette chienne qui, « pendant trois mois » sautait dans son enclos pour attirer l’attention des visiteurs. Si « Chaque jour, elle suppliait quelqu'un de la choisir », elle a enfin trouvé son bonheur. Pour la bénévole, cette longue attente n’était pas anodine et sans doute prédestinée : « Nous ne comprenions pas pourquoi elle avait attendu 97 jours, mais maintenant nous comprenons ! C’est parce que chaque jour la menait vers eux. »

A lire aussi : Un couple ouvre la porte de leur nouveau jardin et filment la réaction euphorique de leurs 4 chiens impatients d'en profiter (vidéo)

L’info Woopets : pourquoi les Pitbulls sont-ils souvent ignorés en refuge ?

La race, non reconnue par le LOF, est officiellement considérée comme étant dangereuse et interdite en France depuis 1999 (achat, vente, don et importation). Pourtant, on en trouve en refuge et ceux-ci sont très souvent ignorés par les potentiels adoptants. Les Pitbulls sont victimes de préjugés, car associés à la violence, l’agressivité. Ce seul fait pousse les visiteurs à les ignorer, avant même d’avoir fait l’effort de les rencontrer. Pourtant, ces chiens sont doux, affectueux et sociables et sont idéaux pour les familles avec enfant, si l’adoption a lieu en bas âge.