  « Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants ! », une chienne fatiguée confie ses bébés à sa maîtresse, car elle a besoin d'une pause (vidéo)

« Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants ! », une chienne fatiguée confie ses bébés à sa maîtresse, car elle a besoin d'une pause (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Fatiguée après une nuit agitée, une maman Goldendoodle a décidé de déposer ses chiots dans le lit de sa maîtresse pour enfin pouvoir souffler un peu. On ne peut que la comprendre ! Cette scène aussi douce qu’amusante a fait le tour du web et attendri de nombreux internautes.

Illustration : "« Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants ! », une chienne fatiguée confie ses bébés à sa maîtresse, car elle a besoin d’une pause (vidéo)"
© @teamaxall / TikTok

Accueillir un nouveau-né est déjà épuisant, alors imaginez en accueillir 6 ! Rien que d’y penser, on aurait envie de faire une bonne sieste. Et c’est exactement ce dont avait besoin la chienne d’Angela Hillman face à sa joyeuse mais épuisante petite portée.

Une chienne épuisée

Cette femelle Goldendoodle vient de donner naissance à 6 adorables chiots, et s’occuper de toute cette petite troupe demande beaucoup d’énergie. Alors, quand la jeune maman a eu besoin de faire une pause, elle a fait comme beaucoup de parents : elle a confié ses petits à leur « grand-mère ».

Illustration de l'article : « Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants ! », une chienne fatiguée confie ses bébés à sa maîtresse, car elle a besoin d’une pause (vidéo)

© @teamaxall / TikTok

Dans une adorable vidéo relayée par PetHelpful, on la voit ainsi porter délicatement ses chiots sur le lit, s’assurer qu’ils soient bien au chaud et filer prendre un moment pour elle. La légende amusante de la vidéo résume parfaitement la situation : « J’ai fait ça toute la nuit, maintenant c’est ton tour ! ». De toute évidence, la « mamie » a accepté la mission avec plaisir !

@teamaxall

She said “I did this all night, now it’s your turn” ???? #dog #dogmom #doggrandma #puppies

? Funny Song - Sounds Reel

Une compassion partagée par les internautes

La vidéo d’Angela Hillman a fait fondre des centaines d’internautes, qui se sont rapidement reconnus dans cette scène tendre et drôle. Plusieurs d’entre eux n’ont pas manqué de laisser des commentaires amusants sous la publication.

« Bien, tu es levée. Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants que je puisse dormir un peu ! », a ainsi plaisanté un spectateur en se mettant à la place de la pauvre maman épuisée. « Elle a dit : “Au boulot !” », a renchéri un autre avec humour, tandis qu’un 3e assurait : « Maman a besoin de se reposer, et tu es une baby-sitter qualifiée (ce qui est vraiment difficile à trouver). »

A lire aussi : « C'était un moment tellement adorable et inattendu », un chien errant entre pour se réchauffer… et trouve une famille (video)

Illustration de l'article : « Maintenant, occupe-toi de tes petits-enfants ! », une chienne fatiguée confie ses bébés à sa maîtresse, car elle a besoin d’une pause (vidéo)

© @teamaxall / TikTok

Dans un échange de commentaires, Angela nous apprend que les petits avaient crié toute la nuit. Il n’est donc pas étonnant que la chienne ait eu besoin d’une petite sieste !

Quoi qu’il en soit, en confiant ainsi ses petits à sa maîtresse, elle lui a témoigné sa pleine confiance. Un véritable honneur !

