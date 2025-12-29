S'étant pris d'affection pour une agnelle rejetée par sa mère, ce Patou se donne pour mission de la protéger et l'aider à grandir (vidéo)

Dans une scène de tendresse qui a rapidement conquis les internautes, un Patou au grand cœur s’est transformé en véritable ange gardien pour une petite brebis en difficulté. Face à l’abandon dont la jeune Flora a été victime, le chien a instinctivement développé une douceur et une patience admirables, offrant à l’agnelle tout le réconfort dont elle manquait.

Max, un magnifique Chien de montagne des Pyrénées, vit dans un ranch appelé Terry Farm et dont le quotidien est suivi par 42 000 followers sur le compte TikTok qui lui est dédié, “@terryfarm8”. Le canidé apparaît donc dans bon nombre de vidéos qui y sont régulièrement postées ; il est clairement la star des lieux.

Comme dans beaucoup de fermes, il est à la fois le compagnon affectueux des membres de sa famille et le garant de la sécurité des animaux qui y vivent. Protecteur dans l’âme, comme le lui dicte son héritage de Patou, Max prend ce rôle très à cœur, en particulier à l’égard des plus petits et des plus vulnérables.

Il suffit de voir l’attitude qu’il affiche envers Flora pour s’en rendre compte. Cette jeune brebis faisait partie d’une portée de 3 agneaux, mais sa mère ne s’occupait que des 2 autres et l’avait complètement rejetée.

Comme s’il avait compris que cette agnelle livrée à elle-même avait besoin d’aide, il a décidé de la placer sous son aile. Il ne s’est pas contenté de rester à ses côtés pendant que sa propriétaire lui donnait le biberon ; il s’est mis à la réconforter et à la choyer. Il a pris l'habitude de la laisser se blottir contre lui pour s’endormir, entre autres gestes d’une grande tendresse, donnant lieu à des scènes particulièrement émouvantes.



@terryfarm8 / TikTok

Flora a pu surmonter son mauvais départ grâce à Max

La vidéo ci-dessous compile justement quelques-uns de ces moments touchants. Elle a été mise en ligne le 30 novembre 2025 sur TikTok, où elle a généré près de 300 000 vues, et est relayée par Parade Pets .

Grâce à la présence bienveillante et rassurante de Max, ainsi, bien entendu, qu’aux soins de sa maîtresse, Flora a pu grandir dans des conditions optimales malgré le mauvais départ qu’elle a connu.