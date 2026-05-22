Ils adoptent un Bouvier Australien abandonné car « désobéissant », réalisent qu'il est sourd et lui apprennent la langue des signes (vidéo)

Longtemps jugé « désobéissant », ce Bouvier Australien s’est en fait révélé totalement sourd, une découverte qui a tout changé dans la compréhension de son comportement. Accueilli par une nouvelle famille, il a appris des dizaines de commandes en langue des signes et mène aujourd’hui une vie parfaitement épanouie.

Zephyr, un Bouvier Australien, s'est vu offrir une seconde chance après avoir été ramené au refuge par ses adoptants car il ne leur « obéissait pas ». Une autre famille est tombée sous son charme et était bien décidée à ne pas lui faire vivre une nouvelle déception.

En signant les documents de son adoption en mars 2020, ses nouveaux propriétaires avaient aperçu la mention « ramené ! ». Rechignant d'abord à répondre à ces derniers qui demandaient ce que cela signifiait, une employée de la structure d'accueil avait fini par leur expliquer qu'il n'écoutait pas ses maîtres. Il ne suivait aucune consigne et ne réagissait même pas quand on l'appelait par son nom.



@the_official_zephyr.solo / TikTok

Sourd à 100%

« Lorsque mon mari et moi avons demandé des explications, on a rapidement caché la note, raconte l'adoptante du chien dans la légende d'une vidéo partagée sur TikTok et relayée par PetHelpful . Mais il était trop tard : nous l’avions déjà vue. Nous avons à nouveau posé la question pour savoir pourquoi il avait été ramené. »

Après avoir eu la réponse, « mon mari et moi nous sommes échangé un bref regard, poursuit-elle. Mais nous avons décidé de tenir notre engagement et nous avons accepté de ramener Zephyr à la maison malgré tout. En réalité, la note que nous avions vue nous avait rendus curieux. »

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Les jours suivants, ils ont commencé à se dire que le chien était peut-être atteint de surdité. Quand sa maîtresse l'appelait par son nom alors qu'elle était juste derrière lui, il ne se retournait pas. « Il continuait simplement à courir droit devant lui, jetant un coup d’œil dans chaque pièce », dit-elle.

Elle et son conjoint ont emmené Zephyr chez le vétérinaire pour en voir le cœur net. L'examen a confirmé leurs doutes ; le canidé est sourd à 100%.

« C’est de loin le chien le plus "à l’écoute" que j’aie jamais eu de ma vie »

« A ce moment-là, j’ai été submergée par un tourbillon d’émotions, confie son humaine. De la tristesse pour Zephyr, de la colère envers le refuge et envers l’autre famille qui l’avait qualifié de "mauvais chien" simplement parce qu’il "n'écoutait pas", alors qu’en réalité il ne pouvait physiquement entendre aucun de leurs ordres verbaux. »

Fort de cette information, le couple a commencé à lui apprendre à obéir aux signaux manuels. Très vite, la communication entre Zephyr et sa famille s'est améliorée, et son attitude a totalement changé.

« 6 ans plus tard, Zephyr connaît plus de 30 signes en ASL (langue des signes américaine). Il lit sur les lèvres, les expressions faciales et le langage corporel. C’est de loin le chien le plus "à l’écoute" que j’aie jamais eu de ma vie. Il suit les routines et est toujours attentif », assure son adoptante.

@the_official_zephyr.solo On 3/19/20 just as we were getting ready to sign Zephyr’s rescue paperwork we noticed a handwritten note on a document that was sticking out of his folder. It said, “RETURNED!” When my husband and I asked about the note, it was quickly tucked away. But it was too late. We had already seen it. We asked again as to why he was returned. The woman at the rescue said a family had adopted him but brought him back to the rescue claiming he was a bad listener. He wouldn’t follow any directions or even respond to his name. The family was frustrated with Zephyr and had no longer wanted him. My husband and I gave each other a quick look but decided to keep our word and we agreed to still take Zephyr home. In fact the note we saw made us curious. Within 48 hours of having zephyr home, we knew something was different. We knew ZEPHYR was different. He would be caught searching for me in the house and when I called his name from directly behind him, he wouldn’t turn around. He’d just keep running straight ahead peeking in each room. When a motorcycle drove by, its roar had me jump but Zephyr didn’t even glance in the direction of the bike. We began to sense he was hearing impaired but to what extent. One week later, Zephyr had his first appointment with the rescue’s vet. We told them what we had observed over the course of the week and that we were sure he was hearing impaired. The vet took Zephyr from us and performed his first exam. A few minutes later, we were told that Zephyr is completely deaf. In fact there weren’t any pitches he was able to hear. It was at this moment that I had a rollercoaster of emotions take over. Sadness for Zephyr, anger at the rescue and other family for labeling him a bad dog because he was a bad listener when in fact he physically couldn’t hear any of their verbal commands! Then it changed to thankfulness, protectiveness and in love. I was thankful the family gave him up because now Zephyr was safe with me and my husband. I felt protective because how dare anyone treat him poorly, especially because of his handicap and I would never allow that to happen again and finally in love. I was going to love and teach this dog what it means to be loved, understood and safe. We immediately started to teach Zephyr sign language and within days he started to show signs of the incredible dog he was about to become. Fast forward 6 years later and Zephyr knows over 30 ASL signs. He reads lips, facial expressions and body language. He is by far the “best listening” dog I have ever had in my lifetime. He follows routines and never misses a beat. Zephyr’s 1 year journey to get to us makes me sad BUT I also know his journey is what led him to the family that has given him all the love, patience, understanding and safety he could have ever wanted. ?? #fyp #rescuedog #cattledog #trendingaudio #trendingsong ? Like a Prayer (Choir Version From “Deadpool & Wolverine”) - I'll Take You There Choir

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Un chien qui « n'obéit pas » ou ne réagit pas à son nom n’est pas forcément têtu. Une surdité partielle ou totale peut passer inaperçue, surtout chez les chiots ou les chiens nouvellement adoptés, comme le rappelle l'histoire de Zephyr. Voici les bons réflexes à adopter :