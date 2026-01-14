James Middleton, frère de Kate Middleton, s’investit pour la cause animale et raconte la façon dont sa chienne lui a sauvé la vie

Depuis quelques années déjà, beaucoup d’études ont démontré que les chiens, et les animaux de compagnie en général, ont de véritables bienfaits sur la santé mentale de leurs humains. James Middleton, frère cadet de la Princesse de Galles, en sait quelque chose puisque sa défunte louloute, prénommée Ella, l’a porté pendant des années avant de s’éteindre. C’est pourquoi il a décidé de lui rendre hommage…

James Middleton est un grand amoureux des animaux et surtout des chiens. Aujourd’hui, il est l’heureux humain de 6 adorables boules de poils : 2 Goldens Retrievers (Mabel et Isla) et de 4 Cockers Spaniels (Inka, Luna, Zulu et Nala). Auparavant, une 7ème petite femelle Cocker Spaniel du nom de Ella complétait cette joyeuse tribu. Malheureusement, cette dernière s’est envolée en milieu d’année 2023… Depuis, le frère de la Princesse de Galles n’a de cesse de vouloir rendre hommage à celle qui, semble-t-il, lui a littéralement sauvé la vie. L’année dernière, en septembre 2024, il a même publié un livre entièrement dédié à Ella et intitulé “Meet Ella : The Dog Who Saved My Life” (“Rencontrez Ella : la chienne qui m’a sauvé la vie” en français).

© James Middleton (@jmidy) / Instagram

Un petit coup de patte

Dans cet ouvrage très poignant, celui qui est à la tête d’une entreprise d’aliments éthiques pour chiens, explique à quel point le lien qui l’unissait à sa chienne était fort et profond. Sans elle, il n’aurait jamais pu sortir de la dépression et se sortir de ses pensées suicidaires… Pour lui, Ella était comme une bouée de sauvetage. C’est même grâce à elle qu’il a pu rencontrer sa femme, Alizée Thevenet, par le plus grand des hasards ! En effet, il était dans un bar situé dans le quartier de Chelsea, à Londres (Angleterre), lorsque Ella a spontanément décidé d’aller vers la jeune femme et d’inciter son maître à faire de même…

Aujourd’hui, James est persuadé que sa chienne a fait fonctionner son 6ème sens, tout comme lorsque Alizée est tombée enceinte. “Les chiens ont une intuition fantastique. Ils savent des choses avant nous. Je suis presque absolument certain qu’elle savait que ma femme était enceinte”, avait-il expliqué à l’époque dans un entretien accordé à People .

Désormais, l’homme se bat pour une reconnaissance des animaux comme thérapie officielle. “L'une de mes ambitions est de faire en sorte que les chiens soient prescrits par les médecins (…). Ils nous font lever le matin et sortir. C'est incroyable ce que cela peut vous apporter si vous n'en avez pas envie mentalement, mais que vous le faites pour autre chose”, a-t-il déclaré avant de conclure avec tendresse : “Ils ne s’inquiètent pas du passé ni de l’avenir. Ils vivent l’instant présent. Si nous nous concentrons tous un peu plus sur cela, je pense que nous serons plus heureux”.

© James Middleton (@jmidy) / Instagram