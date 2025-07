Née sans pattes avant, cette adorable chienne a connu l’abandon puis l’amour d’une famille avant d’être de nouveau abandonnée (vidéo)

Laska est unique en son genre. Née sans pattes avant, la petite Pinscher a dû se battre pour sa survie dès les premières secondes de sa venue au monde. Sans doute effrayés par sa condition physique, ses premiers propriétaires ont fait le choix de l’abandonner en la déposant dans un carton à l’entrée d’un centre commercial suisse. La chienne n’avait alors que quelques jours seulement… Heureusement pour elle, une bonne âme l’a découverte et s’est empressée de l’emmener chez une vétérinaire qui a d’abord songé que l’euthanasie était la meilleure des options. “Au début, quand on me l’a amenée, j’ai cru devoir le faire, et puis… Je l’ai mise dans ma poche. Elle était si petite qu’elle rentrait dedans. Je me suis dit que je ne pouvais pas mettre un terme à sa vie”, a déclaré la praticienne à l’association Agir pour la vie animale (AVA).

© AVA

Quand le sort s’acharne…

Quelque temps plus tard, Laska a finalement trouvé un foyer dans lequel elle a pu grandir et évoluer sereinement pendant 6 belles années. Malheureusement, ce bonheur a pris fin lorsque son humaine a dû, un beau jour, déménager à l’étranger. Incapable d’emmener sa chienne avec elle, la dame a alors pris la lourde décision de l’abandonner de nouveau… La vétérinaire qui avait pris Laska en charge au moment de sa découverte est alors de nouveau intervenue et a contacté l’association AVA. Émus par l’histoire de la boule de poils, la direction du refuge a accepté de la recueillir pour la vie. “Notre Président, le Dr vétérinaire Thierry Bedossa, et notre Directrice générale Elisa Gorins, sont prêts à aller chercher Laska en Suisse mercredi 8 mai. Près de 700 km nous séparent, mais nous sommes déterminés à parcourir ce chemin pour donner à Laska une chance de vivre dans un environnement adapté à ses besoins, à la ferme-refuge AVA, en Normandie”, écrivait alors l’association sur son site web.

Sur place, Laska a mis un peu de temps à se faire à sa nouvelle vie. “C’est une véritable boule d’amour, toujours en quête de nos bras. Bien qu'elle commence doucement à s'habituer à la vie en collectivité, elle ressent encore fortement le manque de l'humain, ayant vécu 6 ans avec la même personne, elle a du mal à se retrouver seule lorsque nous sommes occupés. Elle est très attachante et, surtout, extrêmement courageuse”, a déclaré une porte-parole d’AVA. Aux dernières nouvelles, la construction d’un petit chariot pour l’aider dans son quotidien était en cours de réflexion.

© AVA