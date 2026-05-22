Cette chienne de refuge se méfiait des hommes jusqu’à ce que son soigneur mette une perruque pour gagner sa confiance (vidéo)
Derrière son adorable frimousse de Shar-Pei, Winnie cache une grande sensibilité. En effet, cette petite chienne recueillie dans une rue de Californie (États-Unis) reste méfiante envers les hommes, mais progresse chaque jour grâce à la douceur de ses soigneurs. Récemment, une idée insolite d’un bénévole a même semblé l’aider à se détendre : ce dernier n'a pas hésité à enfiler une perruque pour tenter de gagner sa confiance.
Retrouvée errante par le refuge pour animaux de Needles en Californie (États-Unis), Winnie a été transférée au centre d’adoption Best Friends Animal Society, où elle est rapidement devenue la chouchoute du personnel.
Une peur des hommes
Décrite comme une véritable Shar-Pei, elle est loyale, un peu maladroite et profondément attachée aux personnes en qui elle a confiance. « Bien qu'elle apprécie l'attention, elle n'est pas trop exigeante et aime surtout être près de [son maître]. Une fois qu'elle a tissé des liens avec vous, c'est une compagne fidèle et dévouée. », a confié l’un des représentants du refuge à The Dodo.
© Best Friends Animal Society
Le passé de cette adorable chienne reste inconnu, mais tout laisse penser qu’elle a vécu des expériences difficiles avec des hommes, qui ont laissé chez elle une certaine méfiance.
L’équipe a en effet remarqué qu’elle se sentait plus rapidement en confiance avec les femmes qu’avec les hommes, envers lesquels elle se montre plus réservée au début. Une méfiance qui peut compliquer un peu le travail des soigneurs. C’est alors qu’un bénévole ingénieux a eu une idée pour le moins insolite pour gagner sa confiance…
© Best Friends Animal Society
Une méthode originale pour aider Winnie à progresser
Alors qu’il travaillait dans le box de Winnie, ce soigneur a eu l’idée originale d’essayer une perruque afin de voir si cela pouvait changer la manière dont elle le percevait. On ignore si ce stratagème a réellement fonctionné, mais cette drôle de scène semble avoir aidé Winnie à se détendre, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu’elle voyait.
@bestfriendsanimalsociety
This gorgeous girl is Winnie and she is a girls girl. She loves women and is initially skeptical of all men, but can learn to trust them with a little relationship building. A relatable queen. ????? original sound - Best Friends
Il faut dire que malgré ses appréhensions, Winnie est une chienne adaptable et volontaire. « Elle est ouverte à l'idée de tisser des liens de confiance à son propre rythme, surtout grâce à des interactions positives », a déclaré le représentant de Best Friends Animal Society. « Avec de la patience et des présentations appropriées, elle peut tout à fait se faire de nouveaux amis. ».
Ce jour-là, c’est exactement ce qui est arrivé ! Il ne fait aucun doute que la petite chienne saura tout aussi bien s’adapter dans son futur foyer ! C'est tout ce que nous lui souhaitons.
© @bestfriendsanimalsociety / TikTok
L’info Woopets – Comment gérer un chien adopté qui est craintif ?
De nombreux animaux adoptés arrivent avec un passé difficile, mais avec de la bienveillance, de la patience et des repères stables, ils peuvent apprendre à faire confiance et à s’épanouir pleinement dans leur nouveau foyer. Voici quelques conseils pour aider votre boule de poils à s’acclimater si elle est encore un peu craintive :
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- Laissez-lui du temps : un chien fraîchement adopté peut avoir besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour se sentir totalement en sécurité ;
- Respectez son rythme : ne forcez jamais les contacts et laissez-le venir vers vous de lui-même ;
- Misez sur les interactions positives : des friandises, une voix douce, des jeux et une routine rassurante l’aideront à reprendre confiance progressivement ;
- Évitez les gestes brusques ou les situations trop stimulantes, surtout dans les premiers jours ;
- Offrez-lui un espace calme où il pourra se réfugier lorsqu’il ressent du stress ou de la peur ;
- Privilégiez l’éducation positive (la patience et la récompense sont bien plus efficaces que la contrainte) ;
- En cas de peur persistante ou de comportements anxieux importants, n’hésitez pas à demander conseil à un vétérinaire ou à un comportementaliste canin.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
1 commentaire
Invité a écrit : 2 h
Bravo pour la tromperie , mais l'odeur ne change pas....étonnant !!!! On lui souhaite une famille aimante et responsable...!!!
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