Cette chienne de refuge se méfiait des hommes jusqu’à ce que son soigneur mette une perruque pour gagner sa confiance (vidéo)

Derrière son adorable frimousse de Shar-Pei, Winnie cache une grande sensibilité. En effet, cette petite chienne recueillie dans une rue de Californie (États-Unis) reste méfiante envers les hommes, mais progresse chaque jour grâce à la douceur de ses soigneurs. Récemment, une idée insolite d’un bénévole a même semblé l’aider à se détendre : ce dernier n'a pas hésité à enfiler une perruque pour tenter de gagner sa confiance.

Retrouvée errante par le refuge pour animaux de Needles en Californie (États-Unis), Winnie a été transférée au centre d’adoption Best Friends Animal Society, où elle est rapidement devenue la chouchoute du personnel.

Une peur des hommes

Décrite comme une véritable Shar-Pei, elle est loyale, un peu maladroite et profondément attachée aux personnes en qui elle a confiance. « Bien qu'elle apprécie l'attention, elle n'est pas trop exigeante et aime surtout être près de [son maître]. Une fois qu'elle a tissé des liens avec vous, c'est une compagne fidèle et dévouée. », a confié l’un des représentants du refuge à The Dodo.

© Best Friends Animal Society

Le passé de cette adorable chienne reste inconnu, mais tout laisse penser qu’elle a vécu des expériences difficiles avec des hommes, qui ont laissé chez elle une certaine méfiance.

L’équipe a en effet remarqué qu’elle se sentait plus rapidement en confiance avec les femmes qu’avec les hommes, envers lesquels elle se montre plus réservée au début. Une méfiance qui peut compliquer un peu le travail des soigneurs. C’est alors qu’un bénévole ingénieux a eu une idée pour le moins insolite pour gagner sa confiance…

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

© Best Friends Animal Society

Une méthode originale pour aider Winnie à progresser

Alors qu’il travaillait dans le box de Winnie, ce soigneur a eu l’idée originale d’essayer une perruque afin de voir si cela pouvait changer la manière dont elle le percevait. On ignore si ce stratagème a réellement fonctionné, mais cette drôle de scène semble avoir aidé Winnie à se détendre, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu’elle voyait.

@bestfriendsanimalsociety This gorgeous girl is Winnie and she is a girls girl. She loves women and is initially skeptical of all men, but can learn to trust them with a little relationship building. A relatable queen. ???? ? original sound - Best Friends

Il faut dire que malgré ses appréhensions, Winnie est une chienne adaptable et volontaire. « Elle est ouverte à l'idée de tisser des liens de confiance à son propre rythme, surtout grâce à des interactions positives », a déclaré le représentant de Best Friends Animal Society. « Avec de la patience et des présentations appropriées, elle peut tout à fait se faire de nouveaux amis. ».

Ce jour-là, c’est exactement ce qui est arrivé ! Il ne fait aucun doute que la petite chienne saura tout aussi bien s’adapter dans son futur foyer ! C'est tout ce que nous lui souhaitons.

© @bestfriendsanimalsociety / TikTok

L’info Woopets – Comment gérer un chien adopté qui est craintif ?

De nombreux animaux adoptés arrivent avec un passé difficile, mais avec de la bienveillance, de la patience et des repères stables, ils peuvent apprendre à faire confiance et à s’épanouir pleinement dans leur nouveau foyer. Voici quelques conseils pour aider votre boule de poils à s’acclimater si elle est encore un peu craintive :

A lire aussi : Confondue avec un abandon, cette chienne tremblante sous la pluie qui se laisse approcher par une inconnue attendait en réalité ses maîtres (vidéo)