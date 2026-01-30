« Pensez-vous qu'il ait compris ? », un toutou malin apprend à jouer au morpion et sait surtout comment gagner toutes les friandises ! (vidéo)

Qui a dit que le morpion n’était pas pour les chiens ? Une récente vidéo Instagram mettant en scène un Golden Retriever espiègle montre qu’avec un peu d’ingéniosité et une bonne motivation, on peut parfaitement initier son toutou à ce jeu !

À Los Angeles (États-Unis), Zebby, un Golden Retriever enjoué toujours partant pour s’amuser, ne cesse d’étonner. S’il vous a déjà fait sourire en jouant à cache-cache avec son maître dans un précédent article, il s’est aujourd’hui lancé un nouveau défi : apprendre à jouer au morpion avec sa maîtresse.

Une concentration maximale

Une récente vidéo postée sur Instagram et reprise par DogTime a immortalisé cette amusante leçon. On y voit Zebby, assis devant une grille de morpion dessinée sur une feuille, tandis que sa maîtresse lui explique les règles du jeu. Pour le motiver un peu, celle-ci a placé une de ses friandises préférées dans chaque case.

La partie peut alors débuter : la maîtresse, stylo en main, dit au toutou de commencer et de prendre une friandise à la fois. Très concentré, Zebby attrape alors sa friandise avant qu’elle ne l’arrête doucement pour inscrire une croix et jouer à son tour.

© @zebbythegolden / Instagram

La partie touche à sa fin et, finalement, c’est la jeune femme qui remporte la manche. Mais pour Zebby, le plus important n’était pas de gagner : il s’est surtout bien amusé et a pu déguster toutes les friandises ! Alors, qui est vraiment le gagnant dans l'histoire ?

En légende de la vidéo, sa maîtresse s’interroge avec humour : « J’apprends à mon Golden Retriever à jouer au morpion… pensez-vous qu’il ait compris ?» Les internautes n’ont aucun doute à ce sujet !

Une complicité qui fait chaud au cœur

Récoltant près de 50 000 mentions « J’aime » en moins d’une semaine, la vidéo est rapidement devenue virale. Les spectateurs ont été tout particulièrement charmés par ce duo adorable et la créativité de leur entraînement. Certains d’entre eux sont également convaincus que l'adorable Zebby sait désormais jouer au morpion.

© @zebbythegolden / Instagram

« Il te regarde comme s'il comprenait vraiment. », a par exemple écrit quelqu’un dans les commentaires, tandis que d’autres qualifient le toutou de « génie » et le félicitent pour son talent.

Un internaute a finalement bien résumé la scène : « Là il se dit juste : "J'ai les friandises, alors je gagne de toute façon." » Des gourmandises et un bon moment avec sa maîtresse : que demander de plus !