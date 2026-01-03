Bouleversé par l'abandon d'un chien survenu dans son quartier, un Dj se lance à sa recherche pour lui offrir la vie qu'il mérite

Un acte d’abandon immortalisé par une caméra de surveillance a récemment ému la communauté de Sweetwater, en Floride, et bien au-delà. Face à la détresse d’un Goldendoodle laissé seul en pleine rue, un habitant du quartier n’a pas hésité à intervenir pour lui offrir réconfort et sécurité. Son geste bienveillant contraste avec la cruauté de la scène et redonne un peu d’espoir dans cette affaire qui suscite l’indignation générale.

Une vidéo partagée récemment sur Instagram a choqué non seulement les habitants de Sweetwater, ville de Floride (Etats-Unis) où les faits avaient eu lieu, mais aussi bon nombre d’internautes ailleurs dans le monde.

La scène a été filmée par le système de vidéosurveillance d’une des maisons. Elle a eu lieu le matin du mercredi 3 décembre 2025. Les images montrent une automobiliste s’arrêter et descendre de sa voiture pour en faire sortir le Goldendoodle. La conductrice est ensuite remontée et a refermé la portière. Le pauvre canidé ne comprenait pas ce qui lui arrivait ; il tournait autour du véhicule. La dame a ensuite redémarré, laissant l’animal sur place.

Pastor Garcilazo, jeune homme qui réside dans le quartier, a vu la vidéo et a tout de suite décidé de se lancer à la recherche du quadrupède. Il a fini par le retrouver et l’a emmené à la maison pour prendre soin de lui. Disc Jockey de son état, il a appelé son nouveau compagnon à fourrure Leo.

"Il est avec moi, et il est heureux maintenant", a-t-il ainsi écrit en commentaire sous la publication Instagram que relaie People .

Un passage par le salon de toilettage et une nouvelle vie

“Il courait partout et tournait en rond”, a également déclaré Pastor Garcilazo auprès d’un média local. Il a ajouté que des témoins avaient vu la maîtresse du chien pleurer, “mais bon, au final, elle l’a abandonné”, a-t-il insisté.

onlyindade / Instagram

Pastor Garcilazo a emmené Leo chez le toiletteur, car son pelage était en très mauvais état.

La police de Sweetwater indique avoir ouvert une enquête.

Tandis que les autorités poursuivent leurs investigations, Leo découvre une nouvelle vie, entouré de bienveillance. Une histoire qui met en lumière l’importance d’agir lorsque le bien-être d’un compagnon à 4 pattes est en jeu.