« Ce fut un moment important », après plusieurs mois en famille d’accueil, cette chienne timide vit son premier véritable coup de folie (vidéo)

Certains animaux, cabossés par la vie, ont besoin de temps pour s’ouvrir pleinement. Placée en famille d’accueil, une chienne nommée Lulu a attendu plusieurs mois avant de se détendre complètement et de se laisser aller à son premier « coup de folie ».

Comme le souligne Pet Helpful, aider un pensionnaire de refuge à retrouver confiance en lui est souvent un processus long… Mais tellement gratifiant ! Quiconque a accueilli temporairement ou adopté un animal a été témoin de cette transformation incroyable, qui fait chaud au cœur.

Chez Woopets, par exemple, nous sommes plusieurs passionnés du monde animal à avoir trouvé des petits compagnons à 4 pattes en refuge. Et ce que nous pouvons dire, c’est que chaque histoire de sauvetage recèle une part de magie…

© @thefatdog / TikTok (capture d'écran)

Un spectacle émouvant

Mi-février, le couple qui gère le compte TikTok @thefatdog et qui a l’habitude de se constituer famille d’accueil pour les animaux dans le besoin a publié une vidéo ayant ému de nombreuses personnes.

Ce clip montre le moment magique que les bénévoles ont vécu avec leur adorable protégée, répondant au nom de Lulu. Il aura fallu à cette dernière plusieurs mois de patience, d’encouragements et d’amour inconditionnel pour se sentir suffisamment en confiance et se défouler sans retenue !

© @thefatdog / TikTok (capture d'écran)

Un jour, Lulu a libéré toute son énergie lors d’un coup de folie (zoomies), pour le plus grand bonheur de ses parents d’accueil. « Tournoyant et courant avec une liberté retrouvée, c'était un spectacle réconfortant à voir, confient-ils, sa transformation a été brillamment capturée dans ces moments de pur bonheur, témoignant de la confiance et de l'amour construits au fil du temps dans un environnement d'accueil stimulant. »

« Ce fut un moment important : elle réalisa que son exubérance n'était pas seulement acceptée, mais célébrée », ajoutent-ils.

« J’adore voir de belles personnes faire de belles choses »

Comme le soulignent ses bienfaiteurs, la métamorphose de Lulu a tout simplement été magique. « Il y a 2 mois à peine, cette adorable chienne en famille d'accueil essayait encore de s'adapter à son environnement, se montrant méfiante et inquiète face à chaque nouveau contact ou bruit, précisent-ils, au début, elle se montrait très prudente dans ses interactions : elle observait attentivement les mouvements, ne sachant pas encore ce qui était sûr et ce qui ne l'était pas. »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 223 000 mentions « j’aime ». « Magnifique à voir ! », écrit un internaute, touché par ces images. « J’adore voir de belles personnes faire de belles choses », ajoute un second utilisateur. « Elle mérite toutes les zoomies », estime un autre.

© @thefatdog / TikTok (capture d'écran)

Cette belle histoire prouve l’importance des familles d’accueil pour nos amis les animaux. Grâce à leur soutien, ils évoluent loin de l’environnement stressant du refuge, retrouvent confiance en eux et réapprennent à aimer la vie.