Un chien paralysé dont la « queue remue sans arrêt » retrouve l'espoir grâce à son nouveau chariot et aux soins qu'il reçoit

Privé de l’usage de ses pattes arrière et séparé de son ancien propriétaire, Hot Wheels a pourtant retrouvé tout son enthousiasme et toute sa joie de vivre grâce à un chariot adapté et une famille d’accueil expérimentée. Aujourd’hui, ce petit chien débordant d’énergie et de tendresse suit un traitement prometteur et se prépare doucement à une nouvelle vie, avec l’espoir d’être bientôt adopté.

Rien n'arrête Hot Wheels malgré son handicap, encore moins depuis qu'on l'a équipé d'un chariot. Aussi énergique que les voiturettes dont il porte le nom, ce chien a trouvé l'aide dont il avait besoin après s'être retrouvé privé de sa famille, rapportait WRAL .

Croisé Bichon Maltais de 2 ans, Hot Wheels avait dû être séparé de son propriétaire, car ce dernier n'était plus en mesure d'assurer ses soins. Le loulou souffre, en effet, d'une maladie des disques intervertébraux à cause de laquelle il a perdu l'usage de ses pattes arrière.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



Chatham Sheriff's ARC

Il a ensuite été recueilli par le Centre de ressources animalières du bureau du shérif du comté de Chatham, en Caroline du Nord (Chatham Sheriff's Animal Resource Center - ARC).

« C’est le chien le plus heureux qui soit, dit de lui Katherine Reardon, coordinatrice du programme ARC. Sa queue remue sans arrêt. »

« Cela lui donne de la liberté et l’aide à profiter de la vie »

Hot Wheels est passé par la clinique vétérinaire de Pittsboro, où il a été dûment examiné. Un plan de traitement a été mis en place à l'issue de la consultation, et ce dernier est suivi à la lettre par la famille d'accueil à laquelle il a récemment été confié.

Le chien a également reçu un chariot qui « lui permet de se déplacer et de jouer beaucoup plus comme un chien normal, explique Katherine Reardon à WRAL. Cela lui donne de la liberté et l’aide à profiter de la vie, même s’il doit toujours être surveillé lorsqu’il l’utilise. »

A lire aussi : Venu au Mexique pour une retraite, ce Français repart avec un chien errant qui ne le lâchait plus



Pittsboro Animal Hospital

La famille d'accueil de Hot Wheels possède une solide expérience avec les chiens ayant des soins médicaux spécifiques. C'est par le biais de l'association Freedom Ride Rescue que le chien y a été placé. Il y séjournera jusqu'à ce qu'il soit jugé prêt pour l'adoption.