Les oiseaux à bec crochu, vedettes du 15e épisode de "La Touche Animale"

Ils sont dotés de superbes plumages, leur comportement et leur intelligence nous fascinent, et en plus, certains d’entre eux sont capables d’imiter la parole humaine. Perroquets, perruches et autres calopsittes comptent de nombreux passionnés, mais élever ces oiseaux et prendre soin d’eux, cela nécessite des connaissances bien spécifiques. On en parle ce soir dans un nouvel épisode de votre show préféré, La Touche Animale.

Le nouveau numéro du show animé par l’expert animalier Yoann Latouche, à voir ce soir à 19h en direct sur l’application Brut., sera consacré à nos amis volatiles. Vous pourrez également regarder ce 15e épisode en replay sur Woopets.

Les perroquets, les perruches, les cacatoès, les conures ou encore les calopsittes font partie de l’ordre des Psittaciformes. Ces oiseaux ont en commun une intelligence remarquable, la faculté pour certaines espèces de reproduire la voix humaine, ainsi que des plumages aux couleurs et aux motifs d’une rare beauté.

Associations et passionnés militent au quotidien pour protéger ceux parmi ces animaux qui sont en danger et font, hélas, l’objet d’un véritable trafic. Qu’ils fassent partie des espèces protégées ou pas, ces oiseaux demandent de l’attention et un certain savoir-faire pour mener une vie heureuse et épanouie.

Une vétérinaire et un passionné, invités de cet épisode spécial Psittaciformes

C’est ce que confirmeront les invités de Yoann Latouche : le Dr Alice Zenoni, vétérinaire, et Alain Brachet, passionné de perroquets. Des experts qui répondront également aux questions des internautes lors de leur passage en direct dans La Touche Animale.

Alice Zenoni est vétérinaire à la clinique du Molinel à Marcq-en-Barœul (59) près de Lille. Spécialisée NAC et oiseaux, elle a développé une grande expertise au sujet de la santé et du bien-être de ces animaux que l’on rencontre bien moins couramment dans les foyers que le chien et le chat.

Alain Braichet, alias Monsieur Perroquets sur Instagram, est un spécialiste des Psittaciformes auxquels il voue une admiration et une passion incommensurables. Depuis des années, il prodigue ses précieux conseils aux particuliers et aux professionnels afin de les aider à s’occuper de leurs perroquets et à les comprendre. Alain Braichet est, par ailleurs, partenaire de la Swiss Parrot Association, qui œuvre pour la sauvegarde des perroquets.

Ce nouveau rendez-vous de La Touche Animale est à voir ce soir, mardi 6 décembre, à 19h sur l’application Brut.. Il sera également disponible en rediffusion sur Woopets.