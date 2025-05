Après 8 années passées à distribuer les câlins aux enfants malades, cette chienne de thérapie fête son départ à la retraite

Celle que l’on surnommait la responsable des câlins s’apprête à profiter d’une retraite bien méritée après 8 années de bons et loyaux services. Holly, chienne de thérapie, compte à son actif des centaines de visites dans un hôpital pour enfants du nord-ouest de l’Angleterre. Une petite cérémonie a été organisée sur son lieu de travail pour l’honorer et lui dire au revoir.

Holly, femelle Labrador Retriever, avait le statut officiel de « responsable des câlins » à l’hôpital pour enfants Alder Hey, à Liverpool, et ce rôle lui tenait vraiment à cœur. Elle a excellé dans sa mission tout au long de ses 8 années de carrière, apportant réconfort et soutien aux jeunes patients, ainsi qu’aux personnes qui les soignaient et leurs familles.

Cette chienne de thérapie a pris sa retraite. La direction de l’hôpital pour enfants Alder Hey l’a annoncé le 14 avril 2025 sur sa page Facebook. Une publication accompagnée de belles photos sur lesquelles Holly apparaît tantôt seule, tantôt accompagnée de ceux qui ont travaillé à ses côtés durant son brillant parcours.



Alder Hey / Facebook

« Elle va désormais profiter d'une retraite canine bien méritée, peut-on lire sur le post en question. Elle a même eu droit à une haie d'honneur de la part de ses collègues bénévoles d'Alder Hey. »



Alder Hey / Facebook

Holly n’interviendra donc plus en tant que chienne de thérapie, mais mènera tranquillement sa vie de chienne tout court en compagnie de son propriétaire Barry, d’après FOX 5 DC.

Un soutien inestimable pour les enfants, mais aussi leurs familles et les soignants

Elle assurait aux enfants de l’hôpital Alder Hey une aide thérapeutique et émotionnelle extrêmement précieuse. Grâce à elle, leur hospitalisation devenait nettement plus agréable. Les tout petits n’étaient d’ailleurs pas les seuls à bénéficier de ses nobles services ; la chienne de thérapie réconfortait également les familles des patients et les membres du personnel soignant, et ce, depuis 2017.



Alder Hey / Facebook

A lire aussi : La prise de contact entre une chienne adulte et son nouvel ami chiot a lieu avec un vol de panier qui la laisse perplexe (vidéo)

Au total, Holly aura effectué 500 visites à l’hôpital pour enfants anglais. « Merci pour tout Holly, tu vas manquer à tout le monde ici à Alder Hey ! », conclut l’auteur de la publication Facebook.