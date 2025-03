Ce chien atteint de malformation a développé une technique unique pour se déplacer et s'offre un nouveau départ dans la vie

Les chiens ne cesseront jamais de nous épater. Ceux à qui la vie ne fait pas de cadeaux sont capables de faire montre d’une détermination et d’une capacité d’adaptation extraordinaires pour surmonter les difficultés et être heureux malgré tout. Le récit de Keno en est la parfaite illustration.

Un petit chien appelé Keno avait été recueilli par un refuge du New Jersey (Etats-Unis) avec 3 de ses congénères. « Tous avaient le pelage fortement emmêlé, couvert de puces et d'excréments. Ils ne pouvaient pas voir et pouvaient à peine marcher », raconte Kristen Peralta, directrice d’une autre association appelée Vintage Pet Rescue, à People.

Un bénévole de la structure d’accueil du New Jersey avait contacté Vintage Pet Rescue, qui est basée à Foster dans l’Etat de Rhode Island, au sujet de Keno, car celui-ci avait besoin d’une prise en charge spécifique. L’organisation a accepté.



Vintage Pet Rescue / Instagram

« Une fois qu'il a été lavé et toiletté, l’équipe du refuge a su que Keno était différent, se souvient Kristen Peralta. Ses pattes arrière n'étaient définitivement pas ‘normales’ et il marchait régulièrement sur ses pattes avant, quasiment en faisant le poirier. »

Les radiographies ont révélé que ce chien était atteint de malformations aux hanches et aux genoux, et que celles-ci étaient probablement d’origine congénitale. Keno est donc né ainsi et s’est adapté à sa condition en développant cette technique particulière pour se déplacer.



Vintage Pet Rescue / Instagram

« C’est à la fois choquant, impressionnant et triste »

Par sa volonté, il suscite l’admiration des bénévoles qui s’occupent de lui et de tous ceux qu’il rencontre. « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. C’est à la fois choquant, impressionnant et triste, confie Kristen Peralta. Heureusement, nous ne pensons pas qu’il souffre, et c’est tout simplement normal pour lui. »

Kristen Peralta et son équipe réfléchissent à l’éventualité de doter Keno d’un chariot dans le but de réduire la pression sur ses pattes avant.

Malgré toutes les difficultés qu’il a connues, ce chien exprime une joie de vivre hors du commun. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 5 février 2025 sur le compte Instagram de l’association Vintage Pet Rescue :

