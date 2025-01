Touchée par un moment de tendresse partagé entre un chien et sa maîtresse, une passante filme la scène en espérant qu'il "restera gravé à jamais dans leur mémoire"

La vie de nos chiens est trop courte. Il est donc essentiel que nous partagions avec eux autant de bons moments que possible. C’est le message qu’a voulu faire passer une utilisatrice de TikTok ayant filmé une scène d’une grande tendresse entre un Golden Retriever et sa maîtresse.

The Wharf est l’un des endroits les plus animés de Washington DC (Etats-Unis). Le long de ses quais qui dominent le fleuve Potomac se dressent des dizaines de restaurants, de boutiques et même d’hôtels. On peut aussi admirer les bateaux en s’installant sur les bancs publics et les balançoires.

C’est justement ce que faisaient une jeune femme et son chien, un Golden Retriever, dans un moment de grande tendresse. Blottis l’un contre l’autre, ils se balançaient lentement et profitaient de l’instant présent, de ce bonheur partagé et que rien ne pourra remplacer ni altérer.



@chairisog / TikTok

Cette scène a frappé une passante par sa douceur. Se faisant appeler « @chairisog » sur TikTok, elle en a été tellement touchée qu’elle a décidé de la filmer et de poster la vidéo sur le réseau social.

« Un jour, cela signifiera plus que ce que vous pouvez imaginer »

Le temps semblait s’être arrêté, alors que la propriétaire étreignait affectueusement son chien. La complicité et l’amour qui les unit étaient palpables. @chairisog voulait partager cet instant à la valeur inestimable avec un maximum d’internautes.

« Je ne connais pas cette personne, mais j'espère que ce moment restera gravé dans sa mémoire pour toujours », peut-on lire sur la vidéo en question, que relaie Newsweek. Mise en ligne le 23 novembre 2024, elle totalise 1,1 million de vues à ce jour sur TikTok. La voici :

« Nous ne méritons pas les chiens », a écrit @chairisog en guise de légende accompagnant la séquence. Les internautes sont bien d’accord et y sont allés de leurs commentaires, tous aussi émouvants les uns que les autres. « Un jour, cela signifiera plus que ce que vous pouvez imaginer », a ainsi réagi « Tiffany D ». « J'aimerais que tous les chiens soient aimés comme ça », a confié, pour sa part, « annamaren813 ». Quant à « Jess », cette scène correspond à sa vision du Paradis : « en me balançant avec mes chiens et mes proches ».