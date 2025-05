Après avoir passé une super journée à la plage, ces adorables chiennes élaborent un petit stratagème pour ne pas rentrer à la maison (vidéo)

Toutes les bonnes choses ont une fin et la jolie Golden Retriever Marley peut en témoigner. L’année dernière, une vidéo la mettant en scène juste après une journée à la plage a fait le tour de la Toile et pour cause… Alors que son humain lui demande de monter dans le véhicule pour rentrer à la maison, mademoiselle décide de n’en faire qu’à sa tête !

Sur son compte TikTok, l’utilisateur qui se fait appeler @nattydreadrowley a pris l’habitude de partager le quotidien de ses chiennes, une Golden Retriever prénommée Marley et une Berger Allemand prénommée Satta. Entre câlins, séances de jeux et balades, l’adorable duo mène indéniablement la grande vie. Mais pour ces fifilles, les meilleures journées sont sans aucun doute celles passées à la plage… L’année dernière, une vidéo en particulier a eu son petit succès et a été relayée par Newsweek. On y voit Marley, en peignoir au milieu de la rue, qui refuse obstinément de monter dans le van pour rentrer à la maison. “Les filles se sont tellement amusées à la plage qu'elles ne veulent plus partir..”, peut-on lire en légende de cette séquence hilarante. Malgré les demandes de son propriétaire, Marley n’en fait qu’à sa tête et refuse de s’avancer vers le véhicule.

Un net refus d’obtempérer

“Allez Marley, viens on s’en va, monte dans le van !”, insiste l’homme en s'avançant vers sa chienne et en attrapant délicatement son collier pour la diriger vers la bonne direction. C’est alors que Satta décide de s’en mêler et s’approche pour initier une séance de jeu. De nouveau lâchée, Marley en profite alors pour s’éloigner à nouveau du van. Incapable de se contenir plus longtemps, le maître de Marley et Satta éclate alors de rire tout en continuant d’ordonner à ses chiennes de monter dans le van. “Je peux comprendre pourquoi elles ne veulent pas rentrer. J'aurais aimé ne pas avoir à le faire moi aussi”, a confié @nattydreadrowley auprès de la rédaction de Newsweek.

© @nattydreadrowley / TikTok

Fort heureusement, la petite famille n’habite pas très loin de la mer, sur la côte nord du Pays de Galles. Ainsi, ils peuvent très souvent revenir passer leur journée à la plage et c’est d’ailleurs ce qu’a promis le jeune homme à ses chiennes après avoir une nouvelle fois ramené Marley par le collier. En quelques semaines, la vidéo a amassé plus de 61 500 vues et plus de 2 300 likes. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué de faire part de leur amusement. “C'est vraiment un truc de Golden... Mon chien plonge dans la mer et s'éloigne à la nage comme s'il ne m'entendait pas”, a témoigné une certaine Shanise avec humour.

© @nattydreadrowley / TikTok