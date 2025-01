D’anciens chiens de refuge deviennent des héros en aidant aux recherches et aux sauvetages après les incendies

Aux États-Unis, d’anciens pensionnaires de refuge sont devenus des chiens de recherche et de sauvetage. Nombre d’entre eux ont récemment commencé à travailler au milieu des ruines en Californie, après le passage des incendies. Ces braves toutous tentent de retrouver autant de survivants et de victimes que possible.

Avec les incendies dévastateurs qui se sont déclarés en Californie, des myriades de bâtiments ont été réduits en cendres et des millions de personnes ont été évacuées. Mais au cœur du chaos, on découvre toujours des histoires pleines d’espoir et de courage. Tous les héros ne portent pas de cape…

Comme le rapporte un article publié sur le site web Pet Helpful, 5 chiens de recherche et sauvetage accompagnés de leur propriétaire ont été déployés à Los Angeles. Au lendemain des feux meurtriers, ces âmes courageuses sacrifient leur temps et leur sécurité pour aider les premiers intervenants, mais aussi retrouver des personnes dans les décombres.

Plusieurs équipes déployées

Anciens chiens de refuge, ils ont aujourd’hui trouvé un sens à leur vie. Ces 5 boules de poils héroïques ont suivi une formation avec leur accompagnateur, et ont obtenu leur certificat auprès de la Search Dog Foundation du comté de Ventura.

Jon Munguia et son Labrador Clifford sont les seuls à être originaires de Los Angeles. Josh Davis et son partenaire canin Bosco, ainsi que Garreth Miller et sa boule de poils Reva ont fait le déplacement depuis la baie de San Francisco pour participer aux efforts de recherche. Quant à Patrick Easton et Linus, ainsi qu’Eric Lieuwen et Ridge, ils viennent de Sacramento pour donner un coup de patte

4 duos ont pour mission de localiser les survivants. Pour l’heure, seuls Jon et Clifford ont la lourde tâche de retrouver les victimes de la catastrophe.

© Search Dog Foundation

Des chiens considérés comme « des héros du quotidien »

Comme le soulignent nos confrères d’outre-Atlantique, ces sauveteurs « nous rappellent que tout le monde, humain ou chien, peut faire une différence importante en ces temps difficiles ».

Les communautés touchées par les incendies auront besoin de temps pour guérir. Mais elles peuvent compter sur le soutien des héros du quotidien, comme ces 5 équipes qui ont du chien.

