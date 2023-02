La tendre réaction de cette chienne, surprise par son maître à l’heure du déjeuner, a fait fondre les internautes (vidéo)

Ce que Chelsea chérit le plus au monde, c’est la compagnie de son papa, Eric Howe. Cette chienne de 14 ans vit à ses côtés en Nouvelle-Angleterre, une région du nord-est des États-Unis. Chaque jour est une occasion pour elle de lui rappeler à quel point elle l’aime, et une vidéo récemment publiée sur la toile en est la preuve ultime.

Sur Reddit et sur Instagram, Eric a partagé une scène filmée à l’heure du déjeuner. Chelsea n’a pas l’habitude de voir son papa à ce moment de la journée, alors quand il a décidé de rentrer à la maison et de lui faire la surprise, il a tenu à immortaliser sa réaction. Newsweek en parlait il y a quelque temps.

Un sourire contagieux

Au début de la vidéo, Chelsea descend délicatement de l’escalier et fait quelques étirements. Une fois qu’elle croise le regard de son papa, elle frotte son visage contre le sien, et affiche même son plus beau sourire ! « Plus je lui parle, plus elle sourit » s’est exprimé Eric.

Son papa lui a fait une merveilleuse surprise ce jour-là, mais le meilleur dans l’histoire, c’est qu’il ne s’est pas arrêté là. « Quand j’ai vu à quel point elle était heureuse de me voir, je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser seule. J’ai donc décidé de la prendre avec moi au travail l’après-midi » a-t-il précisé.

La chienne séniore pleine de douceur ne s’attendait certainement pas à avoir une journée aussi mouvementée, mais elle a dû ressentir beaucoup de joie. Eric sait parfaitement ce qu’il doit faire pour la rendre heureuse, et nous sommes sûrs qu’il a plus d’un tour dans son sac !

