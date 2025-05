Les grognements d'un chien permettent de sauver la vie de son maître alors que les flammes envahissent leur maison

Un incendie s’est déclaré dans des conteneurs de recyclage à l’entrée d’un lotissement jurassien, menaçant une habitation voisine. C’est grâce à l’instinct d’un chien que le danger a été détecté à temps. Son maître a pu évacuer et prévenir les secours avant que le feu ne se propage.

Une fois de plus, la vigilance d’un chien a permis à sa famille d’échapper au pire en donnant l’alerte alors que personne ne s’était rendu compte du danger qui guettait. L’exploit salvateur du jour est à mettre à l’actif d’un canidé habitant Villette-lès-Dole dans le Jura, et il est rapporté par Le Progrès.

Les faits ont eu lieu très tôt le matin du samedi 17 mai 2025. Aux alentours de 2h30, en effet, le propriétaire du quadrupède a été sorti de son sommeil par les grognements de ce dernier, qui savait qu’ils étaient tous 2 en péril.



Leur domicile se trouve à proximité du lotissement des Grandes Arbues dans le nord de la commune franc-comtoise, non loin du grand rond-point et de l’arrêt de bus du même nom.

C’est à l’entrée du lotissement, plus précisément dans les 3 conteneurs de recyclage, que l’incendie venait de se déclarer. Le feu menaçait de se propager à l’habitation.

Fort heureusement, le brave chien a réveillé son maître à temps pour lui permettre de sortir et de prévenir les secours. Peu après, les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont réussi à maîtriser l’incendie en présence des gendarmes et de Jean-Luc Legrand, maire de Villette-lès-Dole.

Des dégâts matériels, mais pas de blessé grâce au chien

L’opération s’est achevée à 4 heures et il n’y a pas eu de blessé. Le mérite de cette heureuse issue revient, bien évidemment, en grande partie au chien.

Du côté des dégâts matériels, les conteneurs dédiés au papier (probablement le point de départ du feu) et au verre ont été réduits en cendres. Le 3e, qui accueille les vêtements, n’a été atteint qu’en partie. Par ailleurs, les flammes ont détruit environ 15 mètres de haie.

Une enquête a été ouverte dans le but de déterminer les causes de l’incendie. Les enregistrements des caméras de surveillance pourraient aider à savoir s’il s’agit d’un feu accidentel ou consécutif à un acte malveillant.

Quoi qu’il en soit, l’attention et l’héroïsme du chien auront été décisifs.