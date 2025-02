Cet homme se plaint que son chien est trop gâté mais sa femme le surprend en train de le choyer comme un enfant (vidéo)

Phillip a tout pour être heureux : une famille en or, une belle maison, des repas quotidiens, un panier chaud et plein de jouets ! Selon celui qui se définit comme son “papa”, Phillip est même bien trop pourri gâté… Régulièrement, l’homme fait la remarque à sa compagne en se plaignant qu’elle cède tout au jeune canidé. Mais, dès qu'elle a le dos tourné, le patriarche s’en donne visiblement à coeur joie lui aussi... Récemment, sur son compte TikTok, la dogmom de Phillip a posté une vidéo qui a suscité beaucoup de réactions. On y voit le beau Golden Retriever, allongé sur une grande table en bois, face à son papa qui lui donne la becquée à l’aide d’une cuillère. “Quand ton mari se plaint que Phillip est trop gâté mais qu’il lui donne à manger à la cuillère en faisant l’avion, et que je le surprends en vidéo…”, peut-on lire en légende.

Pris en flagrant délit !

À la fin de la courte séquence, on peut voir l’homme tendre le menton vers son chien et murmurer un “bon garçon !” que l’on distingue clairement sur ses lèvres. De quoi enterrer définitivement la crédibilité du mari qui se plaint que son chien est trop gâté ! Rapidement, la vidéo, à la fois émouvante et très drôle, est devenue virale. Elle a amassé plus de 635 700 vues et plus de 40 500 likes ! Elle a même été relayée par plusieurs médias dont Newsweek.

@northpinesmarket / TikTok

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à réagir. “Il est vraiment traité comme un roi !”, s’amuse l’un d’entre eux. “C'est juste un homme et son chien partageant un repas ! Voilà à quoi ressemble le véritable amour !”, s’exclame un autre. Beaucoup d’autres internautes n’ont également pas manqué de relever le caractère précieux du prénom de Phillip. “En même temps il s’appelle Phillip… J’adore, c’est très royal”, peut-on lire.

Selon un classement Forbes relayé par Newsweek, la Floride est l'État américain dans lequel les chiens sont le plus gâtés. Vient ensuite l’Alaska puis Washington, le Colorado, la Californie, et le New Jersey. Rien que ça !