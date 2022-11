Une chienne sénior apprend les plaisirs simples de la vie à sa cadette, et offre un moment plein d’émotion (vidéo)

Megan est l’heureuse maîtresse de Sasha depuis une quinzaine d’années. Attristée de voir son « rayon de soleil » s’affaiblir au fil du temps, elle a décidé d’adopter un jeune chiot du nom de Skyla, pour tenter d’égayer leur quotidien.

2 boules de poils inséparables

Sasha et sa petite sœur se sont très vite prises d’affection l’une pour l’autre. La Labrador Retriever à la robe sable a appris les bases de la vie à sa cadette, soucieuse de laisser sa maîtresse entre de bonnes mains lorsqu’il sera l’heure pour elle de tirer sa révérence.

Dernièrement, dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir les 2 quadrupèdes s’installer sur le pas de la porte, et admirer les oiseaux volant dans le ciel. Sasha tient compagnie à une petite Golden Retriever très intriguée par le spectacle qui s’offre à elle, comme le rapporte le journal Newsweek.

Cet instant précieux dégage énormément de sérénité, et il a touché le coeur de milliers d’internautes sur le réseau social. Megan qualifie Sasha de « meilleure professeure » possible pour sa jeune chienne, tandis qu’une commentatrice décrit cette scène comme étant « la plus mignonne » qu’elle ait jamais vue.

Sasha est une boule de poils pleine de sagesse et de bienveillance, qui fait la mentore parfaite pour la petite Skyla. Avec une aura comme la sienne, il est certain que la Golden Retriever saura donner autant d’amour que son aînée à Megan...

