Ce chien, qui sourit constamment à la vie, est un rayon de soleil au quotidien

Un chien nommé Chevy arbore constamment un joli sourire. Cette particularité fait fondre le cœur de sa famille, mais aussi des passants qu'il croise dans la rue.

C'est bien connu, les animaux ont le don d'embellir notre quotidien. À travers leur amour, leur fidélité, mais aussi leurs petits quarts d'heure de folie, ils réussissent facilement à nous mettre de bonne humeur.

© Tina Marcum Denlinger

La joie de vivre d'un chien nommé Chevy, dont les propriétaires sont originaires de Kettering, une ville située dans l'Ohio (États-unis), est particulièrement contagieuse. Il suffit de le regarder pour comprendre : un adorable sourire illumine toujours son visage.

« Nous ne l'avons jamais vu passer une mauvaise journée. Cela nous fait craquer », a déclaré Tina Marcum Denliger au Dodo. « Tout est une fête. Si nous allons nous promener, il fait la fête. S'il y a de la nourriture, il fait la fête. Il est toujours aussi heureux. »

© Tina Marcum Denlinger

Un chien qui répand de la joie autour de lui

Le chien a beau être âgé de 8 ans, il demeure une boule d'énergie et a conservé son âme de chiot. En outre, il apprécie particulièrement les randonnées et le camping en compagnie de ses parents adoptifs. Toujours plein d'entrain, il représente un véritable rayon de soleil pour ses proches qui l'emmènent partout.

© Tina Marcum Denlinger

Et dans le quartier, les voisins le connaissent bien. Chevy, qui affiche naturellement un magnifique sourire, est devenu une petite star locale. Cet amas de fourrure et d'ondes positives remonte le moral de ses propriétaires, ainsi que de toutes celles et ceux qu'ils rencontrent dans la rue. « Tout le monde s'amuse avec lui, parce qu'il est tellement optimiste », a confié Tina.

© Tina Marcum Denlinger

Le couple est convaincu que sa boule de poils préférée est consciente de ce qu'elle fait, et qu'elle aime répandre de la joie autour d'elle, partout où elle va.