Cette chienne qui refusait catégoriquement toute interaction avec les animaux s'est transformée en rencontrant des écureuils (vidéo)

Erin Chalhub, une habitante de la Californie, s’était rendue au refuge Boxer Rescue Los Angeles pour rencontrer un chien, mais elle explique à The Dodo qu’elle n’avait pas ressenti de « connexion » avec lui.

« J'ai demandé à rencontrer un autre chien. La dame qui m'aidait m'a dit plus tard qu'ils avaient fait sortir la plus ancienne pensionnaire, la chienne qui n'était gentille avec personne », se souvient-elle. Cette chienne, c’était Martha.

« À la stupéfaction de tous, elle est montée sur mes genoux ». Il n’en fallait pas plus pour convaincre Erin Chalhub de l’adopter.



Aux côtés de sa maîtresse, Martha a appris à apprécier les humains. Elle avait néanmoins un peu plus de mal avec ses congénères et les autres animaux. Cela allait changer également.

Erin Chalhub et la Boxer femelle ont pris l’habitude de se rendre au parc Griffith tous les weekends. Un jour, la chienne s’est arrêtée face à un arbre autour duquel des écureuils s’affairaient. Elle n’a pas essayé de les poursuivre. Elle ne faisait que les observer et semblait à la fois intriguée et attendrie par ces petites créatures.

« Elle a réalisé que si elle restait parfaitement immobile, les écureuils ne s'enfuiraient pas », relate sa propriétaire. Les rongeurs ont, en effet, commencé à descendre et à s’approcher d’elle, puis à la toucher. « Elle n’a pas bougé et les a laissés courir autour d'elle, poursuit Erin Chalhub. Je me suis assise à côté d’elle et nous avons passé des heures au pied de cet arbre ».

« Une relation que je ne peux pas expliquer »

Au fil des ans, ces rendez-vous avec les écureuils sont devenus un rituel hebdomadaire. « Si un autre chien s’approche de l’arbre, ils remontent immédiatement, précise la jeune femme. Ils reconnaissent quelque chose chez elle parce qu’ils savent qu’elle ne constitue pas une menace. Martha ne s’intéresse qu’aux écureuils de cet arbre […]. Il y a une relation que je ne peux pas expliquer ».



Cela a été une sorte de déclencheur pour Martha quant à sa perception des autres animaux. Elle qui refusait d’interagir avec eux a fini par se laisser approcher par une chienne, Berger Allemand répondant au nom de Cali, alors qu’elle était au parc.

Elles sont très vite devenues amies. Depuis, Erin Chalhub et les maîtres de Cali les font régulièrement se rencontrer pour leur permettre de se promener et de s’amuser ensemble.