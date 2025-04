Plus de 4 ans après avoir été séparés, une militaire et son chien de travail ne seront plus jamais éloignés

Kristin a rencontré Frenky dans le cadre de son travail. Pourtant, l’animal a été bien plus qu’un collègue pour elle. Pendant 4 ans et demi, il a été son soutien au quotidien, son pilier. Le cœur de la femme s’est brisé lorsqu’elle a dû le quitter pour des raisons professionnelles. Néanmoins, au fond d’elle, elle n’a jamais perdu l’espoir de le revoir un jour.

Kristin Vanderzanden a servi pendant près de 8 ans dans l’armée américaine. Durant la moitié de sa carrière, elle a été accompagnée du meilleur allié qui soit, un Berger Allemand nommé Frenky. Malheureusement, les contraintes du métier de militaire ont séparé les amis. Lesquels ne savaient pas qu’ils finiraient par se retrouver quelques années plus tard.

Quand Kristin a rencontré Frenky, puis, qu’elle a commencé à travailler avec lui, elle a vite constaté à quel point c’était un chien exceptionnel. Il était doté d’une grande intelligence et excellait dans son travail. Le quadrupède était d’autant plus attachant lors de ses journées de repos, car il s’entendait avec tout le monde.

Kristin Vanderzanden

Une séparation douloureuse

Frenky et Kristin ont partagé de nombreuses missions. L’animal a été un véritable soutien pour cette dernière dans les moments difficiles : « Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, tant dans ma carrière que dans ma vie personnelle. Il a été mon seul et unique soutien pendant ces 4 ans et demi, à travers toutes les épreuves », partageait-elle à People.

Ces moments de complicité et d’intensité ont beaucoup rapproché les amis. Cela a rendu leur séparation très difficile et Kristin a d’ailleurs eu l’impression de « laisser un enfant derrière elle », comme elle l’a expliqué. À quelques reprises, elle a eu la possibilité de le revoir, mais n’a pas accepté, sachant qu’il aurait été encore plus douloureux pour elle de revivre une énième séparation avec lui. La vie a donc continué jusqu’au jour où Frenky a pris sa retraite.

Ensemble pour la vie

Kristin pensait qu’il travaillerait toute sa vie, car il avait été formé pour l’armée dès sa naissance. Alors, quand un collègue lui a annoncé que Frenky était à la retraite, elle s’est immédiatement rapprochée de l’association American Humane Society pour effectuer des démarches d’adoption. En effet, l’organisme réunit des chiens avec des militaires et se charge de toutes les modalités.

Le personnel a répondu favorablement à sa demande et, quelques semaines plus tard, Frenky a été rapatrié au domicile de celle qui l’avait toujours gardée dans son cœur. L’ancienne militaire est infiniment reconnaissante d’avoir pu le retrouver et lui offre désormais une retraite paisible : « Il adore travailler, mais je veux juste qu'il puisse se détendre et vivre ce qu'on appelle la "vie de canapé" ».