Ce magnifique Husky ignore totalement les appels de son maître, mais se précipite dès qu'il entend le générique de son dessin animé préféré (vidéo)

Les chiens ont une ouïe extrêmement développée et peuvent entendre des fréquences bien plus élevées que les humains. Quand votre toutou ne répond pas à votre appel, c’est donc bien parce qu’il n’en a pas envie et non pas parce qu’il ne vous entend pas… Dans ce cas, le moment est donc opportun pour sortir l’arme fatale, comme dans cette adorable vidéo.

Blue est un Husky Sibérien qui mène la grande vie aux côtés de ses humains. Entre sorties, siestes, jeux et mastications, il profite également de précieuses séances de papouilles en regardant son dessin-animé préféré mettant en scène un petit Bouvier Australien : Bluey. Le canidé est d’ailleurs tellement fan de ce cartoon qu’il rapplique dès les toutes premières notes du générique ! Une aubaine pour ses humains qui se servent donc de ça pour obtenir un rappel efficace. Et pour ne rien manquer de cette passion surprenante, le maître de Blue a décidé de filmer la scène et de la poster sur le compte TikTok qui lui est dédié.

"Il est obsédé !"

Sur la courte séquence, on peut voir le maître de Blue l’appeler 2 fois… sans succès. “Il n’y a qu’une seule chose qui fonctionne”, révèle-t-il ensuite avant d’appuyer sur sa télécommande pour déclencher le fameux générique de Bluey. À peine les premières notes ont-elles retenti que le jeune Husky débarque en courant. Il ouvre la porte de la chambre à l’aide de ses pattes avant puis se précipite dans le lit, au côté de son maître. Après quelques petits tours sur lui-même, Blue se couche et attend sa précieuse séance de caresses. “Il est obsédé !”, peut-on lire en légende de la vidéo qui a été likée plus de 3,4 millions de fois et relayée par PetHelpful.

© @imbluethesiberiann / TikTok

Un dessin-animé très spécial...

Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué de faire savoir à quel point cette vidéo les a fait fondre. Beaucoup ont également déclaré que leur chien est aussi fan du dessin-animé. “Je mets Bluey à mon chien chaque fois que je quitte la maison”, a commenté une certaine Emma tandis qu’une dénommée Brianne explique que “Bluey a été créé avec des couleurs que les chiens peuvent voir”. Voilà qui explique peut-être pourquoi, tout comme les enfants humains, nos boules de poils aiment tant ce dessin-animé !