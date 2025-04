Un Pitbull et un cochon miniature qui font les quatre cents coups ensemble et forment un duo adorable vidéo)

Zoé, la chienne Pitbull, et Tina, le petit cochon, font tout ensemble. Parfois, lorsqu’elles s’ennuient, elles vont se promener, ce qui n’est pas autorisé par leur maîtresse. Lorsqu’elles sont rappelées à l’ordre, elles font tout pour se faire pardonner, ce qui est absolument craquant.

Zoé est censée veiller sur Tina, mais Tina finit toujours par l’entraîner vers des aventures bien plus palpitantes qui ont lieu en-dehors du jardin. Parfois, c’est aussi l’inverse qui se passe. Il n’est donc pas rare de les retrouver chez le voisin ou au bord de la route. Si leur maîtresse leur fait comprendre qu’elles ne respectent pas les règles, elle finit toujours par craquer devant leurs expressions adorables. Parade Pets a relayé la vidéo à l’origine de leur succès.

@pitbullmamma / TikTok

En exploration chez le voisin

Sur la vidéo publiée sur le compte TikTok « @pitbullmamma », on peut voir une des « bêtises » de Zoé et Tina. Leur maîtresse dit y être souvent confrontée, mais cette fois-là, les 2 amies ont fait fort en se rendant chez le voisin, pour prendre l’air et visiter le secteur.

La propriétaire les a rappelées à l’ordre et les 2 copines ont accouru, comprenant qu’elles étaient en tort.

Un cochon en mode « turbo »

On voit tour d’abord Zoé approcher au loin. La petite tache noire se déplace jusqu’à traverser la route, en direction de sa maîtresse. Puis, c’est Tina, qui suit de près son amie, avec un peu plus d’empressement. Elle a bien compris qu’elle n’était pas censée être dans cette propriété !

Elle entame alors une course effrénée vers sa maîtresse, comme si elle avait mis en marche l’accélérateur. Sa propriétaire qui l’appelait avec un peu d’agacement finit par rire de la scène. Le potentiel mignonnerie du petit cochon est en effet là, et il est dur de résister.

Star du web et représentante des cochons domestiques

La visibilité donnée à Tina est évidente. Les internautes ont adoré la prestation du cochon miniature qui détale devant sa maîtresse, puis se tortille de gêne lorsqu’elle comprend qu’elle est a fait une petite bêtise. Une utilisatrice disait en commentaire : « Quand elle a appuyé sur le turbo, j’ai pété les plombs ». Une autre ajoutait avec humour : « Les pattes de Tina étaient en route pour une autre dimension ».

La vidéo a permis de rendre un hommage à la gentillesse de ces petits animaux, comme Tina, qui partagent le quotidien de rares chanceux. Les cochons miniatures ne sont pas tous sociables, mais ils ont un potentiel évident.