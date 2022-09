Introuvable depuis une semaine, une chatte réapparaît par surprise dans le visiophone de sa famille

Lilly s’est offert une escapade de près d’une semaine, suscitant l’inquiétude chez sa famille, avant de faire une apparition surprise dans le visiophone au beau milieu de la nuit. Les propriétaires de cette chatte sont évidemment soulagés de son retour et ne s’attendaient pas du tout à ce qu’il ait lieu de cette manière.

Après une fugue ayant duré plusieurs jours, une chatte est rentrée chez elle en sonnant à la porte, activant la caméra de surveillance du domicile et surprenant ainsi ses humains, rapportait FOX 5 Atlanta.

Les faits ont eu lieu à Long Island, dans l’Etat de New York. Lilly, chatte de 8 ans, s’était éloignée de la maison et était restée introuvable depuis près d’une semaine. Visiblement habituée à se promener librement et à s’aventurer dans le quartier, elle avait toutefois préoccupé ses propriétaires par sa longue absence cette fois-ci.

Malgré leurs incessantes recherches, ces derniers sont restés sans nouvelles de l’animal de 8 ans jusqu’au dimanche 14 août. Cette nuit-là, la sonnerie du visiophone de ses humains a retenti peu avant 23 heures locales. Lorsque la caméra de la porte s’est allumée, la famille a été agréablement étonnée de voir le félin à l’écran.

La vidéo ci-dessous, provenant du système de vidéosurveillance à distance, montre la chatte alors qu’elle se hisse au niveau de la caméra et miaule pour attirer l’attention de ses maîtres.

Ses propriétaires émus et hystériques

« Notre famille était en extase, émue et hystérique quand [Lilly] est rentrée à la maison », raconte sa maîtresse Stefanie Whitley.

FOX 5 Atlanta

Cette dernière explique que la chatte sait faire fonctionner la sonnette. Elle dit même qu’elle est « consciente de la caméra et regarde vers la porte lorsqu’il y a une notification ». Lilly savait donc ce qu’elle avait à faire pour qu’on lui ouvre et lui permettre de regagner son confortable panier après sa petite aventure.