Ce chien sourd, borgne et autrefois abandonné reçoit les honneurs lors d’une cérémonie

Larry est un symbole de résilience. Tandis que la vie semblait contre lui, le chien a décidé de se battre et n’a jamais perdu sa bonne humeur. Aujourd’hui bien entouré au sein d’une famille aimante, une association a décidé de le féliciter pour sa bravoure et force.

Larry, un chien de type Lurcher, s’est retrouvé dans un refuge avec sa fratrie alors qu’il n’était âgé que de quelques semaines. Handicapé et orphelin, le battant a choisi l’espoir plutôt que la fatalité. Son envie et sa joie de vivre l’ont conduit tout droit vers la vie dont il avait toujours rêvé.

Larry revient de loin. À 12 semaines seulement, il a intégré le refuge Haven Rescue en Irlande dans l’espoir de tout recommencer. À la différence de ses frères et sœurs sauvés à ses côtés, Larry était sourd et il lui manquait un œil. Il était donc plongé dans un monde silencieux et n’avait pas de repères.

The Haven Rescue / Facebook

Une famille aimante

Pourtant, Larry ne s’est pas renfermé sur lui-même. Au contraire, la boule de poils a conservé une personnalité enjouée et dynamique qui a séduit une famille irlandaise. Celle-ci a décidé de l’adopter et d’améliorer sa qualité de vie. Cela passait par l’apprentissage du langage des signes, qui lui permettait de communiquer avec ses humains.

Au fil du temps, Larry a forgé ses propres repères et son handicap est presque passé au second plan. Le média Carlow Nationalist soulignait son incroyable capacité d’adaptation et sa résilience. En effet, il avait obtenu une seconde chance et ne l’avait pas laissée passer !

Une résilience récompensée

Chaque année, l’association irlandaise Irish Kennel Club récompense des toutous dans diverses catégories à travers un concours. En découvrant l’histoire de Larry et son tempérament d’acier, les membres ont décidé de lui décerner le prix du chien de sauvetage/relogé. À travers celui-ci, la boule de poils a été félicitée pour son optimisme à toute épreuve.

Finalement, elle a pris une incroyable revanche sur la vie, car tout lui sourit désormais ! Elle n’a plus qu’à continuer à profiter du quotidien avec ses proches, comme elle sait si bien le faire.