Frappé par une voiture, un chien perd connaissance au milieu de l'autoroute (vidéo)

The Better India revenait il y a quelques jours sur une histoire qui aurait pu virer au drame si des personnes au grand cœur n’étaient pas arrivées à temps. À Bhopal, en Inde, le corps inanimé d’un chien errant a été découvert en plein milieu d’une autoroute très passante.

Aucun automobiliste ne s’était arrêté pour l’aider

Après avoir été percuté par un véhicule, le pauvre animal avait subi un terrible choc et perdu connaissance. Il gisait sur la route, et ne bougeait plus d’un poil. Les automobilistes le pensaient probablement mort, et n’avaient pas pris la peine de s’arrêter pour s’assurer de son état de santé…

@kartavyasociety / Instagram

Ce sont finalement les anges gardiens de la Kartavya Society qui ont volé à son secours. Ils ont réalisé qu’il était bien vivant, et l’ont de suite emmené dans une clinique vétérinaire pour l’aider à repartir de la bonne patte le plus vite possible.

Là-bas, les bénévoles ont découvert que l’animal souffrait d’un « traumatisme crânien » causé par son accident. Il était resté immobile parce qu’il était aussi en état de choc, et il a mis du temps à reprendre ses esprits.

Un petit miraculé qui porte bien son nom

Par miracle, le chien a réussi à se battre et à survivre à cette terrible mésaventure. Les bénévoles ont décidé d’en faire « un membre du refuge à plein temps », et de le renommer Miracle, bien évidemment ! « Nous ne voulons pas qu’il retourne dans ces rues dangereuses. Dès que vous voyez un animal en détresse, arrêtez-vous et assurez-vous qu’il va bien. Vous êtes peut-être sa dernière chance de survie », ont-ils confié.

Le 8 février dernier, les membres de la Kartavya Society ont décidé de partager l’histoire de Miracle dans une vidéo Instagram. À ce jour, cette vidéo a été vue par des milliers d’internautes sur le réseau social. Les bénévoles espèrent qu’elle incitera plus de personnes à faire le bien envers les animaux.

@kartavyasociety / Instagram