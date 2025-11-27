Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)

Cette propriétaire a fait la plus belle surprise du monde à sa chienne. Heureuse dans son foyer, cette dernière espérait depuis longtemps pouvoir un jour se lier d’amitié avec un autre compagnon. Son vœu a été exaucé récemment, et la réaction a été à la hauteur des attentes.

En Caroline du Nord (États-Unis), Ashtyn Hawthorne a décidé de faire une surprise à sa Golden Retriever prénommée Sadie. Les internautes, sur TikTok, ont été bouleversés par les images montrant la chienne en train de réaliser qu’elle ne sera plus jamais seule. The Mirror a relayé ce moment fort en émotion.

@cashmoney _assh / TikTok

L’arrivée du « meilleur ami »

On connaît les Golden Retrievers pour leur enthousiasme. Ils sont toujours partants pour la nouveauté, en particulier pour les rencontres. Sadie, elle, a découvert il y a peu, qu’un nouveau petit frère allait vivre avec elle. Fini la solitude et les parties de jeu en solo, et place à la complicité.

@cashmoney _assh / TikTok

Sentir une bonne nouvelle arriver

La vidéo qui a tant ému les internautes montre Sadie devant la porte vitrée de sa maison. On imagine qu’elle a une petite idée de ce qui se profile car son regard est fixé en direction de la voiture de sa propriétaire. On voit une dame apparaître dans le cadre, puis un chien, un Golden Retriever tout comme Sadie. La queue de la chienne qui battait déjà allègrement depuis le début de la vidéo, se met à battre encore plus vite. La joie est palpable chez cette chienne qui réalise qu’elle ne sera plus jamais seule.

@cashmoney _assh / TikTok

Sadie ne tient pas en place, ne peut plus rester assise et ses aboiements se font de plus en plus audibles : son petit frère et futur meilleur ami est arrivé.

Sadie et Rio : un duo déjà mémorable

« Il se sont bien adaptés », soulignait en légende une autre vidéo. C’est le moins que l’on puisse dire car les dernières images que l’on retrouve sur le compte TikTok « @cashmoney_ashh » montrent que tout se passe à merveille entre Sadie et Rio. Ils passent tout leur temps ensemble, se chamaillent et se câlinent, comme s’ils avaient grandi ensemble.

Les spectateurs l’ont bien compris : « Elle s’est rendue compte qu’elle avait un nouveau frère et que c’était son meilleur ami ». Ils sont aussi nombreux à solliciter plus de contenu auprès des propriétaires.