  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)

Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Cette propriétaire a fait la plus belle surprise du monde à sa chienne. Heureuse dans son foyer, cette dernière espérait depuis longtemps pouvoir un jour se lier d’amitié avec un autre compagnon. Son vœu a été exaucé récemment, et la réaction a été à la hauteur des attentes.

Illustration : "Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)"
© @cashmoney_ashh / TikTok

En Caroline du Nord (États-Unis), Ashtyn Hawthorne a décidé de faire une surprise à sa Golden Retriever prénommée Sadie. Les internautes, sur TikTok, ont été bouleversés par les images montrant la chienne en train de réaliser qu’elle ne sera plus jamais seule. The Mirror a relayé ce moment fort en émotion.

Illustration de l'article : Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)

@cashmoney _assh / TikTok

L’arrivée du « meilleur ami »

On connaît les Golden Retrievers pour leur enthousiasme. Ils sont toujours partants pour la nouveauté, en particulier pour les rencontres. Sadie, elle, a découvert il y a peu, qu’un nouveau petit frère allait vivre avec elle. Fini la solitude et les parties de jeu en solo, et place à la complicité.

Illustration de l'article : Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)

@cashmoney _assh / TikTok

Sentir une bonne nouvelle arriver

La vidéo qui a tant ému les internautes montre Sadie devant la porte vitrée de sa maison. On imagine qu’elle a une petite idée de ce qui se profile car son regard est fixé en direction de la voiture de sa propriétaire. On voit une dame apparaître dans le cadre, puis un chien, un Golden Retriever tout comme Sadie. La queue de la chienne qui battait déjà allègrement depuis le début de la vidéo, se met à battre encore plus vite. La joie est palpable chez cette chienne qui réalise qu’elle ne sera plus jamais seule.

Illustration de l'article : Cette Golden Retriever qui rêvait d’avoir un petit frère explose de joie lorsqu’elle l’aperçoit pour la première fois (vidéo)

@cashmoney _assh / TikTok

Sadie ne tient pas en place, ne peut plus rester assise et ses aboiements se font de plus en plus audibles : son petit frère et futur meilleur ami est arrivé.

@cashmoney_ashh

they are bestfriends now???????? #adoptdontshop #rescuedog #goldenretriever @Sadie Mae & Rio

? original sound - songlyricss87

Sadie et Rio : un duo déjà mémorable

« Il se sont bien adaptés », soulignait en légende une autre vidéo. C’est le moins que l’on puisse dire car les dernières images que l’on retrouve sur le compte TikTok « @cashmoney_ashh » montrent que tout se passe à merveille entre Sadie et Rio. Ils passent tout leur temps ensemble, se chamaillent et se câlinent, comme s’ils avaient grandi ensemble.

A lire aussi : Sauvé du commerce de la viande, ce chien craintif fait un câlin pour la première fois à son adoptant 2 ans après son adoption (vidéo)

@cashmoney_ashh

Replying to @suz #goldenretriever #adoptdontshop

? I've Seen It - Olivia Dean

Les spectateurs l’ont bien compris : « Elle s’est rendue compte qu’elle avait un nouveau frère et que c’était son meilleur ami ». Ils sont aussi nombreux à solliciter plus de contenu auprès des propriétaires.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Arrivé au refuge avec des plaies béantes, ce chiot courageux surmonte son traumatisme et rejoint enfin la famille de ses rêves Emotion

Arrivé au refuge avec des plaies béantes, ce chiot courageux surmonte son traumatisme et rejoint enfin la famille de ses rêves

Profondément marqué par un accident qui a failli briser son destin, Maverick a pourtant su rallumer l’étincelle...

27/11/25 | Par K. Ayari