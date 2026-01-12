Son mari refusait d'adopter un troisième chien, mais la photo touchante d'un Teckel borgne et sans queue sauvé de l'abattoir a tout changé

Il s’appelle River et revient de très loin. Cet adorable Teckel, qui a perdu sa queue ainsi qu’un œil, a été sauvé d’un abattoir et d’un élevage clandestin à Busan (Corée du Sud) par l’association Korean Dog Rescue (KDS). Grâce à une photo, le rescapé au physique atypique a vu son plus grand rêve se réaliser…

En décembre 2024, une photographe de mariage originaire du Kent (Royaume-Uni), parcourait son fil d’actualité sur Facebook, lorsqu’une publication de l’association Dog Meat Trade Dachshund Rescue a attiré son attention.

Jade Greenbrooke a appris que 10 Teckels faisant partie d’un groupe de 500 chiens avaient été sauvés d’un abattoir et d’un élevage clandestin à Busan par l’association Korean Dog Rescue. Parmi les photos figurait celle d’une petite boule de poils répondant au nom de River.

© Jade Greenbrooke / Newsweek

Quand une photo peut tout changer

Le cliché montrait un toutou avec un œil et une queue en moins. Comme l’explique Newsweek, River n’avait presque plus de dents non plus et sa queue avait été coupée à l’abattoir. Son portrait a profondément touché la photographe, qui a réagi immédiatement…

© Jade Greenbrooke / Newsweek

« Dès que j’ai vu la photo de ce chien borgne, j’ai su que je voulais l’adopter, confie Jade, nous avions déjà 2 Teckels et mon mari a d’abord refusé, mais en voyant la photo de River, il a changé d’avis. »

Une fois leur demande d’adoption validée par l’association, le couple a pu ouvrir les portes de sa maison et de son cœur à ce petit rescapé. River s’est envolé vers l’Angleterre, vers un avenir meilleur.

© Jade Greenbrooke / Newsweek

Une nouvelle famille aimante

Dès son arrivée chez Jade, le chien a su qu’il était enfin en sécurité. Il s’est rapidement senti chez lui ! « Nos chiens dorment dans notre lit, explique son adoptante, la première nuit, River est venu se blottir contre nous et a dormi à côté de ma tête. »

Lors d’un rendez-vous chez le vétérinaire, le couple a appris que le nouveau membre de sa petite famille avait les côtes cassées. « On suppose qu’il a reçu des coups de pied », souligne Jade.

De plus, le professionnel de la santé animale soupçonne une atrophie rétinienne progressive chez River, une maladie génétique entraînant la cécité. Même s’il ne peut plus voir, le Teckel a noué un lien puissant avec ses congénères et ses adoptants. Résilient, il se déplace sans problème à l’intérieur du domicile.

© Jade Greenbrooke / Newsweek

Une vie de bonheur

« Dès la première semaine, il avait mémorisé la disposition de la maison et s'y déplaçait sans problème. Il sait où se trouve sa rampe pour accéder au canapé et, au fil du temps, il a pris de l'assurance, indique Jade, c’est un miracle qu'il n'ait eu aucun problème de comportement, comme la protection de ressources. Ses sauveteurs estimaient son âge à 7 ans et il est comme un petit vieux : il ne demande qu'à dormir et à câliner. »

River a fait d’énormes progrès en quelques mois. Ses adoptants l’emmènent dans toutes leurs aventures, et le toutou rencontre régulièrement les clients de Jennifer. « River apprécie de rencontrer de nouvelles personnes et de ressentir de la gentillesse après tant d'années de cruauté, conclut-elle, à chaque sortie, il prend davantage confiance en lui et aime explorer les environs ! »