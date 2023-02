La fugue d'une chienne victime d'un accident de la route déclenche d'intenses recherches sous une pluie battante

Ejectée de la voiture de ses maîtres lors d’un accident de la route, une Pitbull avait pris la fuite et restait introuvable pendant de longues heures. Famille et secours inquiets pour la chienne n’ont cessé de la chercher alors qu’il pleuvait et qu’il faisait extrêmement froid.

Une chienne et sa famille ont été réunies le lendemain de l’accident qui avait provoqué la fugue de l’animal, rapportait MassLive le mercredi 8 février.

Les faits s’étaient produits vers 19 heures locales le mardi 7 février à Springfield, dans l’Etat du Massachussetts (nord-est des Etats-Unis). Nyla, femelle Pitbull, se trouvait aux côtés de ses maîtres dans leur voiture, alors que celle-ci était impliquée dans l’incident survenu sur l’autoroute inter-Etats 291 (Interstate 291).

Le canidé au pelage blanc à marques marron avait été éjecté du véhicule suite au choc. Pris de panique, il avait quitté la scène en courant. La dernière fois qu’on l’avait vue, Nyla s’était engagée sur Dwight Street, une rue perpendiculaire à l’autoroute et située à quelques centaines de mètres du fleuve Connecticut.

La famille de la chienne et le service local de contrôle des animaux (Thomas J. O'Connor Animal Control and Adoption Center) ont lancé un appel à témoin, massivement relayé dans les réseaux sociaux. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, mais le quadrupède restait désespérément introuvable. Ses propriétaires étaient d’autant plus inquiets qu’il pleuvait des cordes et que la température était très basse.

Les agents de Thomas J. O'Connor demandaient de ne pas tenter de rattraper Nyla si elle était localisée, car la chienne était sans doute effrayée et cela n’aurait fait qu’aggraver la situation. La seule chose à faire était de signaler son emplacement.

Retrouvée sous un porche

Le soulagement n’est arrivé que le lendemain en début d’après-midi. Le service de contrôle des animaux a, en effet, annoncé avoir retrouvé Nyla vers 14 heures. La chienne avait trouvé refuge sous le porche d’une résidence, cherchant très probablement à se protéger des éléments.



Thomas J. O'Connor Animal Control and Adoption Center / Facebook

A lire aussi : Un Golden Retriever creuse un trou sous la clôture pour que la chienne des voisins puisse venir jouer avec lui (vidéo)

Elle a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle ne souffrait que de quelques éraflures. Peu après, sa famille est venue la chercher. Nyla a pu rentrer à la maison saine et sauve.